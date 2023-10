SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Springt der VfB Stuttgart gegen Wolfsburg an die Tabellenspitze? Stand: 05.10.2023 12:43 Uhr

Am 7. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den VfL Wolfsburg. Mit einem Sieg wären die Schwaben zumindest für eine Nacht Spitzenreiter.

Der VfB Stuttgart an der Spitze?

Sechs Spiele, fünf Siege. Der VfB Stuttgart ist schon lange nicht mehr so stark in die neue Saison gestartet. Zuletzt wiesen die Schwaben 1996 mit sechs Siegen und einem Unentschieden und dem damit verbundenen historisch besten Saisonbeginn eine noch bessere Bilanz auf. Vor 27 Jahren hieß der Trainer Jogi Löw, jetzt sitzt Sebastian Hoeneß auf der Bank, er ist einer der Garanten für die momentane Erfolgsserie.

Und die Aussichten sind gut, dass der VfB Stuttgart mit einem Sieg über den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze klettern könnte. Und zwar deshalb, weil Bayer Leverkusen erst am Sonntag im rheinischen Duell gegen den 1.FC Köln spielt. Und auch deshalb, weil neben Top-Torjäger Serhou Guirassy auch andere Spieler treffen. Wie beispielsweise Deniz Undav. Die England-Leihgabe wurde letzten Samstag im Auswärtsspiel beim 1.FC Köln eingewechselt und schoss den VfB als Joker prompt per Doppelpack zum 2:0-Sieg.

SWR1 Stadion berichtet ausführlich live von der Partie der Schwaben gegen die Wolfsburger. Außerdem spielen am Samstagnachmittag Borussia Dortmund gegen Union Berlin, RB Leipzig gegen den VfL Bochum und der FC Augsburg gegen Darmstadt 98.

Gewinnt Mainz 05 am Freitagabend?

Die Situation ist prekär. Sieglos und mit nur einem Punkt aus sechs Spielen steht der FSV Mainz 05 am Tabellenende der Bundesliga. Am Freitagabend (20.30 Uhr) müssen die Rheinhessen bei Borussia Mönchengladbach antreten. Stimmen und Reaktionen zum Spiel gibt es am Samstag nach 14 Uhr in SWR1 Stadion.

Erst um 18.30 Uhr am Samstag spielt die TSG Hoffenheim bei Werder Bremen. Nach der unglücklichen Heimniederlage gegen Borussia Dortmund wollen die Kraichgauer an der Weser wieder punkten und sich im vorderen Drittel der Tabelle etablieren.

Erst am Sonntag gastiert der SC Freiburg beim Deutschen Meister Bayern Münchern (17.30 Uhr), der Neuling 1.FC Heidenheim spielt abends um 19.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt.

Krisenstimmung beim Karlsruher SC

In der 2. Bundesliga findet der Karlsruher SC zur Zeit einfach nicht mehr in die Spur. Nach der ärgerlichen 3:4-Niederlage in Fürth, verloren die Badener auch das Heimspiel gegen Holstein Kiel und blicken als Tabellen-14. mit nur einem Zähler Vorsprung zum Relegationsplatz immer tiefer in die Abstiegszone. Ein Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten vier Ligaspielen verdeutlichen den Abwärtstrend von Christian Eichners Mannschaft.

Knifflig ist am Samstag (13.00 Uhr) auch die bevorstehende Auswärts-Aufgabe beim 1.FC Magdeburg. Das Team von Trainer Christian Titz steht auf Platz sieben und freut sich daheim auf starke Unterstützung der Fans. SWR1 Stadion berichtet auch live aus Magdeburg.

Moderation: Kersten Eichhorn

