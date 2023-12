Kinderfußball Sportmomente 2023: Flying Oscar wie einst van Persie Stand: 26.12.2023 10:33 Uhr

Losgelöst von WM oder EM steckt der große Sport manchmal im ganz Kleinen - und in ganz Kleinen. Claus Hoffmanns Sportmoment 2023.

Ich möchte Ihnen gerne von meinem persönlichen Sport-Highlight des Jahres 2023 erzählen. Das Highlight hängt weder mit einer WM, einer EM oder einem sonstigen Sport-Großereignis zusammen. Das Highlight hat keineswegs etwas mit den großen Sportstars auf dieser Welt zu tun. Es ist nur ein klitzekleiner Moment und der magische Moment hängt mit einem kleinen Sporthelden zusammen. Einem Jungen mit grenzenloser Fußball-Leidenschaft.

Können Sie sich noch an das Tor von Robin van Persie bei der WM 2014 in Brasilien gegen Spanien erinnern? Es war ein Superhelden-Kopfball des "fliegenden Holländers". Ein Kunstflug, ein unfassbarer Flugkopfball aus 16 Metern über den perplexen spanischen Torhüter Iker Casillas hinweg. Ein wunderschönes Tor – ein Tor für die Ewigkeit. Das kommt nie wieder, dachte ich.

Flying Oscar wie einst van Persie

Dann kommt in diesem September dieser kleine Oscar mit der Nummer 8 ins Spiel. Ein Turnier der U9 seines Heimatvereins SV Fellbach - nichts Besonderes, ein Spiel gegen MTV Ludwigsburg. Es fallen viele Tore, Eltern und Kinder sind wie immer mit Herz dabei. Ein Spiel wie auf vielen Sportplätzen dieser Welt. Ich schaue zu, ein interessanter Kick. Kopfbälle gibt es so gut wie keine und das ist auch gut so.

Doch in diesem Moment, in diesen 2 Sekunden gegen Ludwigsburg… da kommt der lange Ball seines Mannschaftskameraden… und der kleine Oscar springt ab, ein kleiner 1.20-Meter-Superman. Er hebt ab, liegt mit voller Streckung quer in der Luft und trifft den Ball perfekt mit dem Kopf. Wie damals der fliegende Niederländer Robin van Persie – Der Ball fliegt über den Torwart hinweg, schlägt im Tor ein. Bääääm

Sekunden für die Ewigkeit

Ich stehe direkt in der Verlängerung der Flugkurve – kurze Stille, großes Erstaunen und danach grenzenloser Jubel. Ein eingesprungener Torjubel mit lautem "Siuuuuu" - Halt Stopp, das ist doch Ronaldo…egal. Was ein Moment!

Für mich ein paar Sekunden für die Ewigkeit – ein traumhaft schönes Tor vom kleinen Oscar mit der Nummer 8. Mein persönlicher Sportmoment des Jahres.