Fußball | 2. Bundesliga Sparta, Olympia und Europa-League-Sieger: Das ist FCK-Neuzugang Ragnar Ache Stand: 26.07.2023 11:06 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat Ragnar Ache verpflichtet. Der Angreifer kommt von Eintracht Frankfurt und hat in seiner noch jungen Karriere schon einiges erlebt.

Ragnar Ache ist der neue zentrale Angreifer beim FCK, der als Herausforderer von Terrence Boyd antreten soll. Der 24-jährige Sohn einer Mutter aus Ghana und eines Deutschen war in der letzten Saison an Lauterns Ligakonkurrenten Greuther Fürth ausgeliehen und erzielte für die Franken sieben Tore in 32 Spielen.

Aches Karriere startet in Rotterdam durch

Aches Werdegang lief in Deutschland lange Zeit etwas unter dem Radar. In Frankfurt geboren und etwas weiter südlich in Neu-Isenburg aufgewachsen, zog Ache als Elfjähriger mit seiner Mutter und ihrem neuen Partner in die Niederlande nach Rotterdam. Eben jener Partner war Teammanager bei Sparta Rotterdam, für deren Nachwuchs Ache fortan auf Torejagd ging.

Die kommenden Jahre entwickelte sich Ache prächtig. Der Angreifer durchlief sämtliche Jugendteams des Klubs, unterschrieb 2016 seinen ersten Profivertrag und debütierte 2017 in der Eredivisie. Ache kam in Rotterdam regelmäßig zum Einsatz, stieg mit Sparta ab und wieder auf. "Fußballerisch hat mich die niederländische Schule geprägt. Aus Deutschland habe ich die Disziplin und die Pünktlichkeit mitgenommen", zitierte die "Frankfurter Rundschau" den Stürmer einst.

Rückkehr nach Frankfurt

2019 wurde der Angreifer etwas überraschend für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert. Trainer Stefan Kuntz sagte, Ache habe bislang "eine starke Saison in der Eredivisie gespielt, weshalb wir ihn gerne besser kennenlernen wollen".

Die Entwicklung blieb auch in Aches Heimatstadt nicht unentdeckt, 2020 sicherte sich die Frankfurter Eintracht für zwei Millionen Euro die Dienste des Stürmers, als junges Talent mit Verwurzelung in der Stadt hielt man damals große Stücke auf Ache.

Ache spielte sich bei Olympia in den Fokus

In seiner ersten Saison am Main fehlte Ache lange mit einer Oberschenkelverletzung. Im Endspurt der Saison lief es dann aber: Am letzten Spieltag erzielte der Angreifer sein erstes Bundesliga-Tor, es folgte die Nominierung für die Olympischen Spiele. In Tokio spielte sich Ache dann ins Rampenlicht, erzielte in drei Gruppenspielen zwei Tore, konnte das Vorrunden-Aus aber auch nicht verhindern.

Eine Initialzündung? Zurück in Frankfurt hatte Ache einen schweren Stand. Aufgrund der großen Konkurrenz kam er bei der Eintracht im Liga-Alltag kaum zum Zug. In der Europa League war Ache dagegen durchaus ein Faktor. Drei Mal kam er in den K.-o.-Spielen als Joker zum Einsatz, am Ende triumphierte die Eintracht im Finale gegen die Glasgow Rangers.

FCK freut sich auf die Wucht von Ache

Trotzdem sah der Angreifer bei der Eintracht vorerst keine Zukunft. Es folgte die Leihe nach Fürth. Beim Kleeblatt konnte Ache seine Qualitäten zuletzt wieder ausspielen. Nun also der FCK. In Kaiserslautern freuen sie sich auf die "körperbetonte und dynamische Spielweise", wie Geschäftsführer Thomas Hengen sagte. Ache wiederum freut sich auf die "Atmosphäre und Wucht, die ich in der letzten Saison hier erlebt habe".

Kurz vor dem Saisonstart gegen den FC St. Pauli bekommt Trainer Dirk Schuster mit Ache die gewünschte Verstärkung für den Angriff. Medienberichten zufolge soll sich der FCK den Transfer bis zu zwei Millionen Euro kosten lassen. Eine Summe, die darauf hindeutet, dass Ache nicht als reiner Back-Up für Boyd vorgesehen ist, sondern den US-Amerikaner herausfordern soll. Und damit seiner Karriere ein neues, besonderes Kapitel hinzufügen kann.