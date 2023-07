"So war es und so bleibt es" Freiburgs Trainer Streich gibt Ligaverbleib als Ziel aus Stand: 11.07.2023 08:11 Uhr

Trotz großer sportlicher Erfolge in den vergangenen Jahren gibt sich Christian Streich vor der neuen Saison gewohnt bescheiden. Der Trainer des SC Freiburg spricht vom Ligaverbleib als oberstem Saisonziel.

"Ich freue mich immer, auf dem Trainingsplatz zu sein", sagte Christian Streich im Gespräch mit SWR Sport beim Trainingsauftakt am Montagmittag, "aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es in dem Rhythmus nochmal weitergegangen wäre." Dieser Rhythmus - damit ist die Sommerpause gemeint, die der Cheftrainer des SC Freiburg genutzt hat, um nach einer langen Spielzeit mit einem enormen Pensum in drei Wettbewerben ein bisschen zur Ruhe zu kommen. "Mit Wandern, Fahrradfahren, ab und zu Schwimmen und lesen", habe Streich die von Pflichtspielen freie Zeit verbracht.

Christian Streich formuliert Ligaverbleib als Saisonziel

Christian Streich geht zum zwölften Mal in Folge als Cheftrainer der SC-Profis in die Sommervorbereitung. Die Ziele haben sich nie geändert. "Wir gehen immer mit dem Ziel in die neue Saison, im Jahr darauf wieder in der Bundesliga zu spielen. Das steht über allem. Und dann versuchen wir, so gut wie möglich Fußball zu spielen. Das sind die beiden Ziele, die immer ganz oben stehen", so Streich. Priorität habe aber immer der Ligaverbleib: "Das war so und das bleibt so."

In der neuen Spielzeit muss Christian Streich ohne den in der vergangenen Saison starken Rückhalt Mark Flekken (wechselt zum FC Brentford) und ohne Vereins-Legende Nils Petersen (Karriereende) auskommen. Auf der Torhüterposition wird Noah Atubolu als neue Nummer eins in die Saison gehen, zudem wurde Florian Müller vom VfB Stuttgart verpflichtet. Im Angriff steht Junior Adamu (von RB Salzburg) bislang als Neuzugang fest. "Wir schauen noch in der Offensive, im Mittelfeld schauen wir auch. In der Defensive weniger", sagte der 58-Jährige über mögliche Transfers in diesem Sommer: "Schauen wir mal, was passiert."

Streich: "Fangen nicht bei Null an"

Zum Start in die Vorbereitung standen am Montag nur elf Feldspieler und drei Torhüter, darunter auch Florian Müller, auf dem Rasen. Die Nationalspieler, die im Anschluss an die vergangene Saison noch unterwegs waren, werden erst in den kommenden Tagen und Wochen zum Team zurückkehren.

Auch wenn der Kader noch nicht komplett ist, kann Streich auf dem Fundament der vergangenen Jahre aufbauen. "Bei Null fangen wir nicht an. Aber das tun andere auch nicht, auch wenn sie vielleicht nicht so lange bei einem Verein sind", so Streich, der ergänzte: "Es ist ein Beginn. Du hast keine Punkte auf dem Konto. Es geht darum, dass du dich gut vorbereitest, damit du im Wettbewerb nachher gut dastehst. Aber bei Null fängst du nicht an."

Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen Oberachern

Ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung bestreiten die Freiburger kommenden Samstag (15. Juli, 16:00 Uhr) gegen den Grasshopper Club Zürich. Vom 20. bis 28. Juli reist das Team ins Trainingslager nach Schruns, wo der Sport-Club in einem weiteren Testspiel auf den VfL Wolfsburg trifft. Das erste Pflichtspiel der Saison steigt für die Freiburger am 13. August (15:30 Uhr) beim Oberligisten SV Oberachern in der ersten Runde des DFB-Pokals, in die Bundesliga startet der Sport-Club eine Woche später bei der TSG Hoffenheim.