Hintergrund So viel Wasser verbrauchen unsere Sportplätze Stand: 15.07.2023 09:35 Uhr

Bei heißen Temperaturen brauchen nicht nur Sportler und Sportlerinnen viel Wasser – auch unsere Fußball-, Tennis- oder Golfplätze freuen sich über eine kühle Erfrischung. Doch der Wasserverbrauch im Freizeitsportbereich stellt die Umwelt vor große Probleme.

Fußball

Ein Rasen-Fußballplatz braucht bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad pro Tag 30.000 Liter Wasser. Das sind ungefähr gefüllte 166 Badewannen. Warum Rasen so viel Wasser braucht, erklärt Rasenexperte Harald Nonn: "Rasengräser sind Pflanzen und benötigen somit Wasser zum Leben. Bei Wassermangel erfüllen sie ihre Funktionen (z. B. Sport, Erholung) nicht mehr." Ein Mensch verbraucht pro Tag ungefähr 128 Liter Wasser (ohne verstecktes Wasser, z.B. jenes, das zur Produktion von Kleidung oder Lebensmitteln verwendet wurde), was etwas weniger als eine Badewanne füllt.

Auch Kunstrasen wird oft kurz vor dem Spielen befeuchtet. Dadurch wird das erhitze Material abgekühlt und Schürfwunden bei Spielern können vermieden werden.

Ein Rasen-Fußballplatz braucht bei Sommertemperaturen zwischen 25 und 30 Grad pro Tag 30.000 Liter Wasser.

Golf

Auch im Golfclub Solitude in Stuttgart ist das Wasser ein Thema. Hier werden an heißen Sommertagen nur die Grüns, also die Fläche um das Loch, gegossen. Die insgesamt 20 Grüns, mit einer Fläche von circa einem Hektar, bekommen alle zwei Nächte zwischen 60.000 und 100.000 Liter Wasser. Dieses Wasser besteht hauptsächlich aus gesammeltem Regenwasser, das der Golfclub in Teichen aufbewahrt.

Tennis

Im Tennis müssen besonders Sandplätze im Sommer beregnet werden, da sie sonst zu trocken sind und zu viel Staub entsteht. Die Tennisplätze der Tennisverbände aus Baden und aus Württemberg werden von einer Gartenfirma aus Reutlingen gepflegt. Diese rechnet bei einem Tennisplatz mit einem Wasserverbrauch von ungefähr 7.200 Liter Wasser pro Stunde. Meistens werden die Plätze in der Nacht oder am Morgen ungefähr 15 Minuten lang bewässert.

Besonders Sand-Tennisplätze müssen im Sommer regelmäßig bewässert werden.

Dabei werden also pro Tag 1.800 Liter Wasser verbraucht. Zusätzlich sollten Tennisplätze dann noch vor jeder Nutzung zwei Minuten bewässert werden, was 240 Liter Wasser verbraucht. Wer also einmal die Woche Tennis spielt, verbraucht etwa zwei Badewannen voll mit Wasser.