Handball-Bundesliga der Frauen SG BBM Bietigheim gewinnt Derby gegen TuS Metzingen überlegen Stand: 07.02.2024 23:02 Uhr

Das Württemberg-Duell zwischen der SG BBM und Metzingen geriet zur einseitigen Angelegenheit. Die Gastgeberinnen aus Bietigheim gewannen souverän mit 40:25 (19:10).

Die Tabellenführerinnen der Handball-Bundesliga der Frauen, SG BBM Bietigheim, setzen ihre Siegesserie auch gegen den TuS Metzingen fort. In einer überlegen geführten Partie gewannen die Bietigheimerinnen mit 40:25 (19:10). Vor 706 Zuschauern in der Bietigheimer Viadukthalle lagen die Gastgeberinnen schon nach sieben Minuten mit 4:1 in Führung. Nach zehn Minuten konnte sich die SG BBM dann erstmals mit fünf Toren absetzen. Den Treffer zum 7:2 besorgte Kelly Dulfer nach Zuspiel von Kaba Gassama, die sich mit acht Treffern zur Top-Torschützin des Spiels machte.

Gassama, Nationalspielerin von Spanien, blieb bis zur Pause vor dem Tor frei von Fehlwürfen. Jeder ihrer sieben Versuche landete im Netz. Unter anderem deshalb lag Bietigheim kurz vor der Pause schon scheinbar uneinholbar mit elf Toren vorne (19:8). Bis zur Halbzeitpause kam Metzingen noch auf ein 19:10 heran.

Bietigheim in der Schlussviertelstunde nicht zu stoppen

Und auch nach der Halbzeit konnte Metzingen den Vorsprung der Bietigheimerinnen noch etwas verkleinern. Unterstützt von Paraden der eingewechselten Metzinger Torfrau Johanna Schmitz-Veltin betrug die Führung Mitte der zweiten Hälfte noch sieben Tore (25:18). Die Schlussphase der Partie befand sich dann aber wieder ganz in Bietigheimer Hand. Der Vorsprung des Double-Siegers der vergangenen Saison wuchs auf 15 Tore an, unter anderem trug sich auch die eingewechselte Torhüterin Sarah Lønborg mit einem Treffer ins leere Metzinger Tor in die Torschützenliste ein. Am Ende stand ein überlegenes 40:25 für die SG BBM Bietigheim.

Mit 27:1 Punkten bleibt die SG BBM Bietigheim souverän an der Tabellenspitze der Bundesliga, die TuS Metzingen ist mit 14:14 Punkten siebte. Von der Abstiegszone, die die Tabellenplätze zwölf bis 14 umfasst, ist die TuS noch weit entfernt.