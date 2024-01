Premiere für Ulmer Sektion des Deutschen Alpenvereins Sensationelles Weltcup-Debüt: Ulmerin Julia Tannheimer belegt Platz 15 beim Biathlon-Sprint in Ruhpolding Stand: 12.01.2024 17:14 Uhr

Die 18-jährige Ulmerin Julia Tannheimer hat beim Biathlon-Weltcup ein Top-Debüt hingelegt. Im Sprint in Ruhpolding belegte sie am Freitagnachmittag den 15. Platz.

Es ist das erste Mal, dass eine Biathletin aus Ulm im Weltcup mitgelaufen ist: Julia Tannheimer hat bei ihrer Premiere für den Deutschen Alpenverein (DAV) Sektion Ulm am Freitagnachmittag eine Riesenleistung hingelegt. Auf Anhieb belegte sie Platz 15.

Es war mega cool, es hat richtig Spaß gemacht. Julia Tannheimer über ihren 15. Platz in Ruhpolding

11.500 Zuschauer in der Chiemgau Arena bejubelten, wie Tannheimer sensationell alle zehn Scheiben traf und sogar den ersten Teil der Norm für die WM in Tschechien in knapp einem Monat erfüllte. "Das Rennen war echt super", sagte sie, das Publikum habe sie "voll gepusht. Es war mega cool, es hat richtig Spaß gemacht."

Julia Tannheimer traf sowohl liegend als auch stehend alle Scheiben.

