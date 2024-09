SWR Sport Fußball | 14.09.2024 Schafft Waldhof Mannheim den ersten Saisonsieg? Stand: 11.09.2024 17:48 Uhr

Waldhof Mannheim ist nach vier Spieltagen Schlusslicht in der 3. Liga. Am Samstag muss das Team von Trainer Marco Antwerpen beim Tabellen-Vorletzten Hansa Rostock antreten, dazu gibt es Sandhausen gegen Dortmund II und der VfB Stuttgart II muss gegen Ingolstadt ran. Außerdem kann der Zweitligist Karlsruher SC am Freitagabend im Heimspiel gegen Schalke die Tabellenspitze erklimmen.

3. Liga: Hansa Rostock - Waldhof Mannheim

Der Saisonauftakt verlief für Mannheim desaströs. Nur ein Punkt aus vier Spielen, damit sind die Waldhöfer Tabellenletzter. Die Krise verschärfte sich noch nach dem Ausscheiden im Landespokal gegen einen Siebtligisten. Am Samstag muss das Team von Trainer Marco Antwerpen beim Tabellen-Vorletzten Rostock antreten und abliefern, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen.

3. Liga: VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt

Ganz anders dürfte die Stimmung bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart sein. Fünf Punkte aus den ersten vier Spielen konnte der Aufsteiger in der 3. Liga bislang sammeln. Zuhause ist das Team von Trainer Markus Fiedler in dieser Saison ungeschlagen. Das strebt der VfB-Nachwuchs auch am Samstag gegen Ingolstadt an. Grundsätzlich gilt für die Talente aber: Die Entwicklung der Spieler ist wichtiger als die Ergebnisse.

3. Liga: SV Sandhausen - Borussia Dortmund II

Sandhausens Stammkeeper Nicolai Rehnen fällt mit einer Meniskusverletzung monatelang aus. Der SVS hat darauf reagiert und mit Dennis Gorka einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 22-jährige war zuletzt bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Er wird mit Timo Königsmann um den Stammplatz kämpfen. Beim SV Sandhausen ist das bereits der 13. Neuzugang der neuen Saison. Nach vier Spielen und sieben Punkten liegen die Sandhäuser auf Rang sechs. Am Freitagabend bereits geht es im Heimspiel für das Team von Trainer Sreto Ristic gehen Dortmund II.

2. Liga: Karlsruher SC-Schalke 04

Der KSC begeistert die Fans. Es ist eine regelrechte Euphorie rund um den Wildpark zu spüren. Trotz zahlreicher Abgänge stehen die Badener in der Tabelle auf Rang zwei. Mit einem Sieg am Freitagabend im Heimspiel gegen Schalke könnte der Karlsruher SC sogar die Tabellenspitze übernehmen. Die Vorbereitung auf dieses Duell der beiden Traditionsvereine erschwert allerdings die Tatsache, dass Trainer Christian Eichner erst einen Tag vor dem Spiel wieder mit den Nationalspielern planen und trainieren kann.

