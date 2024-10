SWR Sport Fußball | 02.11.2024 Schafft Sandhausen den Sprung zurück an die Tabellenspite? Stand: 31.10.2024 14:06 Uhr

Gelingt dem SV Sandhausen im Heimspiel gegen 1860 München der Sprung wieder auf Platz 1? Außerdem: der VfB Stuttgart II bei Viktoria Köln, der SSV Ulm gegen Schalke 04 und die Regionalliga Südwest.

2. Liga: Ulm - Schalke

Im Duell der beiden Tabellen-Nachbarn empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball am Freitagabend den Traditionsklub Schalke 04. Der Aufsteiger Ulm hat als Tabellen-Vierzehnter acht Punkte, genauso viele wie die Schalker. Die Gäste sind unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen noch sieglos.

3. Liga: Sandhausen - 1860 München

Zwei Unentschieden in der englischen Woche haben den SV Sandhausen von der Tabellenspitze verdrängt, 1:1 zuletzt in Aue und auch im Heimspiel gegen die U23 des VfB Stuttgart. Das Team von Sreto Ristic ist jetzt punktgleich mit dem Spitzenreiter Cottbus. Mit einem Sieg am Hartwald gegen 1860 München könnten die Sandhäuser wieder die Tabellenführung übernehmen, vorausgesetzt Cottbus gewinnt nicht in Essen.

3. Liga: Viktoria Köln - VfB Stuttgart II

Nach der 0:1-Niederlage zuletzt im Heimspiel gegen Aue ist die U23 des VfB Stuttgart wieder tief in den Tabellenkeller gerutscht. 12 Punkte nach 12 Spielen bedeuten für den Aufsteiger Rang 16. Bereits am Freitagabend müssen die Schwaben beim Tabellen-Achten Viktoria Köln antreten.

Regionalliga Südwest: Freiburg II - Stuttgarter Kickers

Benedetto Muzzicato heißt der neue Trainer bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Der 45-jährige ist der Nachfolger von Thomas Stamm. Mit 24 Punkten aus 14 Spielen liegt der Absteiger auf Rang fünf direkt vor den Stuttgarter Kickers. Auch die Stuttgarter haben seit dieser Saison mit Marco Wildersinn einen neuen Coach. Die Schwaben feierten zuletzt einen 6:0-Sieg in Trier und kommen mit viel Selbstbewusstsein am Samstag ins Dreisamstadion.

Moderation: Holger Wienpahl

Sendung am Sa., 2.11.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR