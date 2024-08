SWR Sport Fußball | 31.08.2024 Schafft Mannheim im Südwest-Duell den ersten Saisonsieg? Stand: 27.08.2024 16:18 Uhr

Der noch sieglose SV Waldhof Mannheim empfängt den 1. FC Saarbrücken zum Heimspiel. Der VfB Stuttgart II reist zum Aufstiegsaspiranten Dynamo Dresden. Außerdem: der Auftakt der Frauen-Bundesliga mit dem SC Freiburg.

3. Liga: Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken

Für den SV Waldhof Mannheim gab es am vergangenen Spieltag den ersten Punkt der Saison: Gegen den Sportclub Verl spielten die Kurpfälzer 1:1, das Tor für die Waldhöfer schoss Felix Lohkemper bereits früh in der Partie. Dennoch ist die Bilanz der Mannheimer zum Saisonstart durchaus ausbaufähig: Ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen stehen beim Team von Trainer Marco Antwerpen bislang zu Buche. Auf den ersten Dreier wartet der SVW noch - da kommt das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am kommenden Samstag genau richtig. Auch die Saarbrücker sind bislang durchwachsen in die Saison gestartet, denn erst ein Sieg gelang dem FCS. Wer schafft im Südwest-Duell den Befreiungsschlag?

3. Liga: Dynamo Dresden - VfB Stuttgart II

Ganz anders dürfte die Stimmung bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart sein. Der Aufsteiger aus der baden-württembergischen Hauptstadt ist noch ungeschlagen und hat bereits fünf Punkte gesammelt. Gegen Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden spielten die Schwaben in einer aufreibenden Partie 2:2 unentschieden und zeigten sich vor allem in der ersten Hälfte offensivfreudig und laufstark. Am 4. Spieltag stehen die jungen Stuttgarter jedoch mit dem Auswärtsspiel beim Aufstiegsaspiranten Dynamo Dresden vor einer richtig schweren Aufgabe. Die Dresdner unter dem neuen Trainer Thomas Stamm sind nach der 0:2-Niederlage gegen Erzgebirge Aue auf Wiedergutmachung aus und wollen die nächsten Zähler für das Rennen um den Aufstieg sammeln.

FFBL: SC Freiburg - Bayer Leverkusen

Während die 3. Liga schon den vierten Spieltag im Programm hat, geht die Bundesliga der Fußballerinnen am Wochenende erst wieder los. Mit der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg sind zwei Teams aus dem Südwesten weiter dabei. Der SC Freiburg kann am Samstag gleich mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen starten - musste in der Vorbereitung aber einen Schock verdauen: Kapitänin Hasret Kayikci verletzte sich in einem Vorbereitungsspiel schwer. Kreuzbandriss und langer Ausfall der Rekordspielerin lautete die Hiobsbotschaft für die Breisgauerinnen. Gelingt ihnen trotz des Fehlens der 33-Jährigen ein Erfolg zum Auftakt?

Moderation: Désirée Krause

Sendung am Sa., 31.8.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR