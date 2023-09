Fußball | Bundesliga SC Freiburg: Höfler für drei Bundesliga-Spiele gesperrt Stand: 18.09.2023 19:35 Uhr

Wegen einer Rot-Sperre muss der SC Freiburg für die kommenden drei Spiele in der Bundesliga auf Stammkraft Nicolas Höfler verzichten.

Der Mittelfeldspieler bekam die Strafe als Konsequenz seines Platzverweises am vergangenen Samstag beim 2:4 der Badener gegen Borussia Dortmund. Der Club habe der Entscheidung des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zugestimmt. Das Urteil sei damit rechtskräftig, teilte der DFB am Montag mit.

Höfler fehlt gegen Frankfurt, Augsburg und München

Höfler hatte gegen den BVB nach einem groben Foul gegen Marcel Sabitzer in der 81. Minute die Rote Karte gesehen. Es war eine Schlüsselszene der Freiburger Niederlage, anschließend traf Dortmund noch zweimal. Am Sonntag tritt der Sport-Club von Trainer Christian Streich bei Eintracht Frankfurt an. Auch in den folgenden Bundesliga-Partien gegen den FC Augsburg und beim FC Bayern München wird Höfler fehlen. Donnerstag starten die Breisgauer bei Olympiakos Piräus in die neue Europa-League-Saison.

