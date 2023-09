SWR Sport Fußball | 23.09.2023 Sandhausen und Mannheim in der 3. Liga - FCK vor Rostock Stand: 19.09.2023 12:16 Uhr

SWR Sport Fußball mit den Auswärtsspielen des SV Sandhausen und Mannheim in der 3. Liga, die Regionalliga Südwest und Kaiserslautern vor Rostock in der 2. Bundesliga.

3. Liga: SSV Jahn Regensburg - SV Sandhausen

Der SV Sandhausen hat einen durchwachsenen Start in die 3. Liga hingelegt. Aus sechs Spielen holten die Sandhäuser bislang sieben Punkte. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage gegen Preußen Münster. Nach der Heimniederlage steht das nächste Auswärtsspiel an. Auswärts konnte der SVS bislang noch nicht gewinnen. Sowohl aus Aue als auch aus Halle mussten die Sandhäuser ohne Punkte abreisen. Am 7. Spieltag steht ein weiteres Auswärtsspiel an: Mit Jahn Regensburg wartet auf den SVS ein Absteiger aus der 2. Bundesliga. Dorthin möchte der SSV schnellstmöglich zurück. 10 Punkte aus sechs Spielen bedeutet momentan Platz vier in der Tabelle. Kann Sandhausen die ersten Auswärtspunkte einfahren? SWR Sport zeigt eine Zusammenfassung der Partie.

3. Liga: 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim

Beim Waldhof aus Mannheim lief der Auftakt in die Saison sehr holprig. Sieben Punkte aus sechs Spielen bedeutet momentan Tabellenplatz 12, der SV steht damit nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz. Am vergangenen Spieltag gab es eine 0:2 Niederlage im Südwest-Duell gegen den SSV Ulm. Keine gute Ausgangslage für das nächste Duell im Südwesten gegen Saarbrücken. Die Mannschaft aus dem Saarland musste am letzten Spieltag einen kleinen Dämpfer für ihre Aufstiegsambitionen hinnehmen. Beim 0:0 gegen Aufsteiger Unterhaching ließ die Mannschaft von Cheftrainer Rüdiger Ziehl zwei Punkte liegen und verlor darüber hinaus Stürmer Patrick Schmidt mit einem Schien- und Wadenbeinbruch. Wer schafft das Erfolgserlebnis im Südwest-Duell?

Regionalliga Südwest: Stuttgarter Kickers - TSG Hoffenheim II

Als Neuling in der Regionalliga Südwest halten sich die Stuttgarter Kickers mit 14 Punkten in den Top Vier der Tabelle. Im Spitzenspiel gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim kann das Team um Torjäger Kevin Dickelhuber auf die Unterstützung der heimischen Fans zählen. Bisher sind die Kickers diese Saison auf der Waldau ungeschlagen. Hoffenheim hat eine etwas kürzere Verschnaufpause, da das Nachholspiel gegen Mainz II (19.09.) noch gespielt wurde. Ein Sieg für eine der beiden Mannschaften würde den Platz in der Spitzengruppe der Liga festigen. SWR Sport zeigt eine Zusammenfassung der Partie.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock

Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn hat sich der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gespielt. Drei Siege und ein Unentschieden zuletzt im Südwest-Duell gegen den Karlsruher SC brachten die Pfälzer zurück in die obere Tabellenhälfte. Vor allem auch die Neuzugänge wie Ragnar Ache, Tobias Raschl und Richmond Tachie haben sich gut in die Mannschaft eingefunden und sind schnell zu Leistungsträgern geworden. Am Sonntag kommt mit Hansa Rostock der Tabellennachbar auf den Betzenberg. Die Rostocker haben nur einen Punkt weniger als der FCK und sind unangenehm zu spielen. SWR Sport Fußball blickt voraus auf die Partie.

Moderation: Christina Graf