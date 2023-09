SWR Sport Fußball | 16.09.2023 Sandhausen und Freiburg II in der 3. Liga - Saison-Start der Frauen-Bundesliga Stand: 12.09.2023 10:55 Uhr

SWR Sport Fußball mit dem Heimspiel des SV Sandhausen, dem Auswärtsspiel des SC Freiburg II und dem Saisonauftakt der Frauen-Bundesliga von Hoffenheim und dem SC Freiburg.

3. Liga: SV Sandhausen - Preußen Münster

Der SV Sandhausen hat einen durchwachsenen Start in die 3. Liga hingelegt. Aus fünf Spielen holten die Sandhäuser bislang sieben Punkte. Zuletzt gab es eine deutliche 1:4-Niederlage beim Halleschen FC. Während der SVS auswärts noch nicht gewinnen konnte, kann er im heimischen Stadion bislang eine perfekte Bilanz (zwei Spiele, zwei Siege) aufweisen. Am 6. Spieltag steht ein weiteres Heimspiel an: Mit Preußen Münster reist ein Aufsteiger nach Sandhausen, der sich bereits in der Abstiegszone wiederfindet und jeden Punkt für den Klassenerhalt braucht. Knüpfen die Sandhäuser auch gegen Münster an die guten Leistungen im Stadion am Hardtwald an? SWR Sport zeigt eine Zusammenfassung der Partie.

3. Liga: Arminia Bielefeld - SC Freiburg II

Beim SC Freiburg II lief der Auftakt in die Saison sehr als holprig. Die Breisgauer, immerhin Tabellenzweiter der Vorsaison, warten weiterhin auf den ersten Sieg. Gegen Rot-Weiss Essen verlor die U23 des Sport-Clubs mit 0:2, vor allem der Offensiv-Motor des SC stottert nach dem Abgang von Top-Scorer Vincent Vermeij noch. In fünf Saisonspielen trafen die Breisgauer bislang nur dreimal. Im Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld will das Team von Trainer Thomas Stamm den ersten Erfolg. Die Bielefelder blieben bislang auch hinter den Erwartungen zurück, erst einen Sieg konnten sie verbuchen. Wer schafft das Erfolgserlebnis?

Frauen-Bundesliga: SC Freiburg - FC Bayern München

Am Freitagabend startet die Bundesliga der Frauen in die neue Spielzeit. Der SC Freiburg eröffnet die Saison mit einem Heimspiel gegen den Deutschen Meister FC Bayern München. Gute Ergebnisse aus der Vorbereitung lassen die Freiburgerinnen durchaus optimistisch auf den Saisonstart blicken, auch im DFB-Pokal kam der Vorjahresfinalist durch einen 2:1-Erfolg gegen den SC Sand eine Runde weiter. Gegen die Meisterinnen aus München muss jedoch eine Leistungssteigerung beim Team von Trainerin Theresa Merk her, um mit einem guten Ergebnis in die Saison starten zu können. Einen Rückblick gibt es in SWR Sport Fußball.

Frauen-Bundesliga: TSG Hoffenheim - MSV Duisburg

Für die TSG Hoffenheim geht es am Samstag los. In der vergangenen Saison verpassten die Hoffenheimerinnen die Qualifikation für die Champions League. Zur neuen Saison will das Team von Trainer Stephan Lerch wieder angreifen. Jedoch musste Hoffenheim eine Reihe von prominenten Abgängen verkraften. So verließen bspw. Abwehrspielerin Katharina Naschenweng und die Mittelfeldkräfte Chantal Hagel und Tine De Caigny die TSG. Die entstandenen Lücken sollen durch eine Reihe an Neuzugängen kompensiert werden. Im DFB-Pokal (7:0 gegen Weinberg) zeigte die TSG am vergangenen Wochenende eine gute Leistung, zum Liga-Start kommt mit dem MSV Duisburg ein nominell eher schwächeres Bundesliga-Team in den Kraichgau. SWR Sport Fußball schaut auf die Partie der Hoffenheimerinnen.

Moderation: Holger Wienpahl