SWR Sport Fußball | 05.08.2023 Saisonstart in der 3. Liga: Waldhof und Sandhausen mit Auswärtsaufgaben Stand: 01.08.2023 16:27 Uhr

Saisonstart in der 3. Liga mit Waldhof Mannheim bei 1860 München. Absteiger Sandhausen startet beim VfB Lübeck. Dazu: SSV Ulm 1846 Fußball vor Drittliga-Debüt und der FCK vor dem Spiel auf Schalke.

3. Liga: 1860 München - SV Waldhof Mannheim

Die vergangene Saison 2022/2023 hatte der SV Waldhof Mannheim auf Platz sieben abgeschlossen. Etwas enttäuschend, hatte man insgeheim doch das Ziel Aufstieg ausgegeben. Der Kader der "Buwe" ist in der Sommerpause kräftig verändert worden, zuvorderst gab es eine Veränderung auf der Trainerposition. Auf den entlassenen Christian Neidhart folgte ein alter Bekannter im Südwesten: Rüdiger Rehm trainiert seit Mitte Juni die Waldhöfer.

Eine der wichtigsten Aufgaben für den Neuen an der Seitenlinie: die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsleistung zu verkleinern. Während der Waldhof in der letzten Spielzeit auf heimischen Platz die beste Punkteausbeute schaffte, stand auswärts nur ein ernüchternder Platz 17 zu Buche. Die Vorbereitung der Mannheimer war jedoch ergebnistechnisch durchwachsen - und zum Drittliga-Saisonstart wartet mit dem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München gleich eine richtig schwere Auswärtsaufgabe auf den SVW. Das Spiel und alle Reaktionen in der Zusammenfassung gibt es bei SWR Sport.

3. Liga: VfB Lübeck - SV Sandhausen

Auch für den SV Sandhausen steht zum Liga-Auftakt beim VfB Lübeck ein Auswärtsspiel an. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga musste der SVS einen Neuaufbau vornehmen, viele Spieler verließen den Klub. In Sandhausen hat mit Danny Galm ebenfalls ein neuer Coach übernommen, mit der klaren Mission "Wiederaufstieg in die 2. Liga". Wichtige Tore für diese Mission soll Rouwen Hennings beisteuern. Der 35-Jährige kommt mit ganz viel Erfahrung von Fortuna Düsseldorf nach Sandhausen und soll zum Torgaranten beim SVS werden. Kann der Routinier gleich gegen Drittliga-Aufsteiger Lübeck seine Torgefahr unter Beweis stellen?

3. Liga: Der SSV Ulm ist zurück

Was für ein Comeback! Der SSV Ulm 1846 Fußball ist nach 22 Jahren zurück im Profifußball. Der lang ersehnte Aufstieg aus der Regionalliga sorgte im Mai für ordentlich Euphorie bei den Spatzen - deren Glanzzeit zugegeben schon einige Jahre zurück liegt. Nach drei Insolvenzen und reichlich Tristesse in den unteren Gefilden des Fußballs, wartet auf den SSV das erste Spiel in der 2008 neugegründeten 3. Liga. Am Sonntag empfangen die Ulmer mit dem 1. FC Saarbrücken gleich ein richtiges Top-Team im Donaustadion. SWR Sport Fußball blickt kurz vor dem Saisonstart auf die Stimmungslage bei Mannschaft und Trainer.

2. Bundesliga: Der FCK vor Schalke

In der 2. Bundesliga wird bereits wieder gekickt. Für den FCK ist die Start in die Saison jedoch gründlich schief gegangen. Im Heimspiel gegen St. Pauli gab es am vergangenen Samstag eine bittere 1:2-Pleite. Mit Kapitän Jean Zimmer und Stürmer Terrence Boyd fehlten bei den Roten Teufeln noch zwei zentrale Leistungsträger. Am kommenden Samstag müssen die Pfälzer im Abendspiel beim Bundesliga-Absteiger Schalke antreten (Samstag, 20:30 Uhr). Können Zimmer und Boyd dann wieder auflaufen? SWR Sport Fußball mit den letzten Infos vor dem Zweitliga-Topspiel.

Moderation: Benjamin Wüst