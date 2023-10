Testlauf bei Turnier am Wochenende Saisonstart für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen Stand: 20.10.2023 08:23 Uhr

Für den VfB Friedrichshafen wird es am Freitagabend ernst: Die Volleyballer starten beim Bounce House Cup in die Saison 2023/24. In wenigen Tagen geht auch die Bundesliga los.

Die Profi-Volleyballer des VfB Friedrichshafen spielen am Freitag beim Bounce House Cup in Giesen in Niedersachsen. Damit beginnt für die Mannschaft offiziell die neue Saison. In der kommenden Woche startet dann auch die Volleyball-Bundesliga wieder. Im Häfler Team gab es einen Generationswechsel zur neuen Saison.

Alle Volleyball-Bundesligisten spielen an einem Wochenende

Der Bounce House Cup ist ein noch recht junges Turnier. Es findet erst zum zweiten Mal statt. Der Cup gilt als erster richtiger Test, bevor in der kommenden Woche die Volleyball-Bundesliga wieder losgeht.

Die Friedrichshafener treffen am Turnier-Wochenende auf alle elf weiteren Bundesligisten. Sie spielen um den ersten Titel der neuen Saison. Als Vizemeister steigt das Team von Cheftrainer Mark Lebedew erst am Freitag im Viertelfinale ein.

Dieses Turnier ist eine tolle Sache für die Liga und für die Fans, die alle Stars an einem Wochenende geballt zu sehen bekommen. Mark Lebedew, Cheftrainer VfB Friedrichshafen

VfB Friedrichshafen blickt optimistisch auf die neue Saison

Beim VfB sei man guter Dinge für die kommende Saison, so ein VfB-Sprecher. Aber es müsse sich nun zeigen, wie sich die Mannschaft findet. Denn es habe ein Umbruch stattgefunden: Ältere Spieler haben aufgehört, junge Spieler sind nachgerückt. Trotz der Änderungen dürften sich die Fans wieder auf guten Volleyball freuen, so Coach Mark Lebedew.