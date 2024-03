Halbfinale und Entscheidung im Viertelfinale Saison für die Ravensburg Towerstars ist vorbei Stand: 27.03.2024 06:26 Uhr

Die Eishockeyspieler der Ravensburg Towerstars haben am Dienstagabend das entscheidende siebte Playoff-Halbfinal-Spiel verloren. Auch für den VfB Friedrichshafen lief es nicht ideal.

Die Ravensburg Towerstars haben gestern Abend in der zweiten Deutschen Eishockeyliga das siebte Spiel in der Playoff-Viertelfinale-Serie gegen die Eisbären Regensburg mit 3:4 verloren. Die Saison ist für die Towerstars damit beendet. Der VfB Friedrichshafen hatte ebenfalls ein wichtiges Spiel im Halbfinale der Volleyball-Bundesliga.

In der "best of seven"-Serie hatten die Ravensburger bereits mit 3:1 geführt. Doch sie vergaben den entscheidenden Matchpunkt zwei Mal. In der vergangenen Saison gewannen die Towerstars den Meistertitel der DEL2.

Erstes Spiel im Halbfinale für den VfB Friedrichshafen

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen hingegen stehen bereits im Halbfinale. Am Dienstagabend trafen sie in der Volleyball-Bundesliga auswärts auf die Helios Grizzlys Giesen. Die Bilanz gegen den Gegner in der bisherigen Saison ist ausgeglichen: Beide Teams gewannen ein Spiel.

Das erste Spiel im Halbfinale ging nun mit 3:2 an die Grizzlys Giesen. "Wir sind klar enttäuscht, aber wir waren dicht dran. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, die Serie am Samstag in eigener Halle auszugleichen", sagte VfB-Cheftrainer Mark Lebedew.

Drei Siege sind in der "best of five"- Serie für den Einzug in das Finale nötig.

