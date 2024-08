Fußball | Bundesliga Said Lakhal: Der Mann, der Heidenheim zum Fitness-Meister machte Stand: 04.08.2024 10:16 Uhr

Seit Jahren besticht der 1. FC Heidenheim mit den besten Fitnesswerten im deutschen Fußball. SWR Sport hat den Mann im Trainingslager in Österreich getroffen, der für die Bestform der Profis zuständig ist.

Er ist in der Regel immer der erste auf dem Trainingsplatz. Auch diese Woche beim Trainingslager in Mils in Tirol. Said Lakhal steckt Slalomstangen, positioniert kleine Hürden, legt mit Reifen einen Parcours. Alles detailliert ausgeklügelt und zentimetergenau aufgebaut. Es wirkt so, als male dieser Mann gedankenversunken eine Art (Fitness-) Gemälde. "Said ist ein unglaublicher Mensch und ein unglaublicher Trainer", sagt Heidenheims Cheftrainer Frank Schmidt im Gespräch mit SWR Sport voller Hochachtung über seinen Fitnesscoach, "wie er das mit der Mannschaft macht, da gibt es keine halben Sachen. Die Athletik ist unsere Basis, darauf baut die Mentalität, die Bereitschaft auf, das bis auf den letzten Tropfen umzusetzen".

Dass der 1.FC Heidenheim in den vergangenen zwei Jahren sowohl in der 2. Liga als auch zuletzt in der Bundesliga statistisch gesehen die fitteste Mannschaft im deutschen Fußball stellte, das ist vor allem auch das Verdienst von Fitmacher Said Lakhal: "Das ist immer sehr intensiv", weiß der 53-Jährige um die schweißtreibende Schwerstarbeit der Spieler in seinen Einheiten, "aber es ist die Philosophie des Trainers, so zu spielen. Da muss die Fitness einfach dazu passen".

Die Spieler am Tag jagen, am Abend streicheln Said Lakhal

Vor zehn Jahren begann der gebürtige Marokkaner als Physiotherapeut und gelernter Osteopath beim FCH, übernahm kurz danach auf Wunsch von Frank Schmidt auch die freigewordene Position des Fitnesstrainers des damaligen Zweitligisten. Was folgte, war eine Erfolgsgeschichte, gekrönt mit dem Bundesligaaufstieg im vergangenen Jahr und dem sensationellen achten Platz des Neulings und Außenseiters samt Conference-League-Qualifikation.

Said Lakhal, ein unfassbar empathischer Gegenüber, ist aus der Heidenheimer Fußballwelt nicht mehr wegzudenken. "Das ist die Herausforderung", beschreibt Said seinen komplexen Job, "die Spieler auf dem Platz wortwörtlich zu jagen". Am Tag jagen, "und am Abend in der Behandlung streicheln, dann nehmen sie mir das auch nicht übel". Sein Mix aus Trainer und Therapeut ist optimal, um ein maximales Vertrauensverhältnis zu den Profis herzustellen.

Internationale Karriere und Olympiateilnehmer als Leichtathlet

Dabei schöpft Familienvater Lakhal aus einem großen Erfahrungsschatz. Said kennt sich bestens aus im Laufen: Der noch immer auffällig durchtrainierte Fitness-Coach war während seiner eigenen Sportkarriere ein internationaler Top-Leichtathlet, qualifizierte sich als 800-Meter-Läufer 1996 sogar für die Olympischen Spiele. Nach seinem Wechsel über die Schweiz nach Deutschland lief er im Trikot des SC Baden-Baden und des VfL Sindelfingen auch über die 1.500 Meter in der deutschen Spitze. Und wie es der Zufall so wollte, kam er über seine Frau nach Heidenheim. Sie wechselte als Ärztin von Freiburg an die Heidenheimer Klinik, der Weg von Said zum FCH war sozusagen geebnet.

Said zögerte zunächst mit der Zusage an den FCH

"Eigentlich wollte ich nach meiner eigenen sehr anstrengenden Profikarriere nicht mehr im Profisport arbeiten", erzählt Said Lakhal von seinem anfänglichen Zögern, die Anfrage des FCH anzunehmen, "aber dann reizte mich doch der Fußball. Das Gefühl zu haben in einem Team zu arbeiten, jungen Spielern das Wissen weiterzugeben und sie weiterzuentwickeln". Vor allem was Schnelligkeit und Beweglichkeit, Stabilisation, Athletik und Ausdauer angeht.

Hier sind die Heidenheimer, wenn man es so ausdrücken möchte, "Deutscher Fitness-Fußballmeister". Mit 8.480 Läufen zog der FCH die meisten Sprints in der letzten Bundesligasaison, zum Vergleich: Absteiger Darmstadt lief fast 2.000 Sprints weniger! In der Gesamtlaufleistung spulten die Brenztäler, wie schon im Jahr zuvor, mehr als 4.000 Kilometer ab.

Said Lakhal: "Der Fußball ist unfassbar schneller geworden"

Die Grenze des Möglichen ist damit für Bessermacher Said Lakhal aber noch nicht erreicht, "auch wenn der Fußball unfassbar schneller geworden ist", so der Fitness-Coach: "Der Charakter bestimmt, wo meine Grenze liegt", ist Said fest davon überzeugt, dass die Mentalität gemeinsam mit der nötigen Regeneration die Leistung bestimmt, "es geht immer weiter, immer weiter. Dann verschiebt sich auch die Grenze immer weiter nach oben. Und viele wundern sich und fragen uns immer wieder, wie das gehen kann".

Geht nicht? Gibt's nicht in Heidenheim. Ein Sportler Said Lakhal kennt keine Grenzen. "Für uns", sagt Kapitän Patrick Mainka, "ist er ein unheimlich wichtiger Mann, der uns auf die Saison vorbereitet. Und das macht er optimal".