SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Rückrundenstart mit dem Baden-Duell Freiburg - Hoffenheim

Der SC Freiburg empfängt im Baden-Duell die TSG Hoffenheim, der VfB Stuttgart muss in Bochum ran, und der 1. FC Heidenheim hat den VfL Wolfsburg zu Gast.

Nachbarschaftsduell in Freiburg

Nicht nur geografisch liegen Freiburg und Hoffenheim mit knapp 200 Kilometern nicht weit auseinander. Auch tabellarisch trennt die beiden badischen Clubs gerade einmal ein Punkt. Der Tabellensiebte aus Freiburg empfängt den Achten aus dem Kraichgau. Beide Teams starteten sieglos ins neue Jahr. Während die Hoffenheimer beim 0:3 in München chancenlos waren, reichte es für den Sportclub am letzten Samstag zu Hause nur zu einem torlosen Remis gegen Union Berlin. Beide Teams müssen also unbedingt punkten, um den Anschluss an die europäischen Plätze nicht zu verlieren.

Der VfB Stuttgart will in Bochum Tabellenplatz 3 verteidigen

Das 5:0 des VfB Stuttgart am 1. Spieltag der Hinrunde gegen den VfL Bochum war gleichzeitig der höchste Saisonsieg der Schwaben und der Auftakt in eine famose Hinrunde. Trotz der 1:3-Pleite am vergangenen Wochenende in Gladbach belegen die Stuttgarter nach wie vor Tabellenplatz drei. Und den will das Team von Trainer Sebastian Hoeneß auch in Bochum verteidigen. Positive Signale gab es bereits vor dem anstehenden Bundesliga-Wochenende: Mit Enzo Millot, Kapitän Waldemar Anton und Pascal Stenzel haben drei Leistungsträger ihren Vertrag vorzeitig verlängert. Bleibt abzuwarten, wie der VfB vor allem den mehrwöchigen Ausfall von Top-Torjäger Serhou Guirassy verkraftet, der derzeit beim Afrika-Cup weilt.

Aufsteiger Heidenheim seit vier Spieltagen ungeschlagen

Der 1. FC Heidenheim ist eines der Überraschungsteams dieser Saison. Der Aufsteiger befindet sich als Neunter in der oberen Tabellenhälfte, holte aus den letzten vier Bundesligapartien zehn Punkte. Vor allem in der heimischen Arena ist der FCH bärenstark, musste sich bislang nur zwei Mal geschlagen geben. Am Samstag kommt der VfL Wolfsburg auf die Ostalb. Und da hat der Neuling noch etwas gutzumachen. Das Hinspiel, also die Bundesligapremiere, verloren die Heidenheimer bei den Wölfen am 1. Spieltag mit 0:2. Wir sprechen in SWR1 Stadion noch vor Spielbeginn mit FCH-Coach Frank Schmidt.

Und natürlich blicken wir in SWR1 Stadion auch auf die Freitagspartie des FSV Mainz 05 gegen Union Berlin zurück. Die Rheinhessen brauchen im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt. Allerdings sind die 05er mittlerweile seit sieben Spielen sieglos, haben als Tabellen-16. drei Punkte Rückstand auf den aktuellen Gegner vom Freitag . Mit einem Sieg würden die Remis-Könige der Liga (acht Unentschieden) an den Köpenickern vorbeiziehen.

Der Rückblick auf das Zweitligaspiel des KSC vom Freitag gegen Osnabrück sowie die aktuellen Drittligaspiele des SC Sandhausen in Dresden und von Waldhof Mannheim in Lübeck vervollständigen das Fußballpaket in SWR1 Stadion von 14 - 18 Uhr.

