Fußball | Bundesliga Robin Zentner - der Mainzer Rückhalt für die Nationalelf?

Robin Zentner - der Mainzer Rückhalt für die Nationalelf? Stand: 04.03.2025 09:42 Uhr

Wenn's drauf ankommt, ist er da: Torwart Robin Zentner ist der Rückhalt von Mainz 05 in dieser Saison. Manch einer sieht ihn bereits als kommenden Nationaltorhüter.

"Hinter jeder Einzelleistung steht ein ganzes Team und das ist beim Torwart nicht anders", sagt Robin Zentner mit ernster Miene: "Man braucht das Gefühl, dass die Jungs einem vertrauen und das habe ich zu 100 Prozent. Deswegen kann ich befreit aufspielen und versuchen, das zurückzugeben."

Und Robin Zentner gibt zurück. Auch beim 2:1-Auswärtssieg gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende. Zwar wird er über das gesamte Spiel hinweg kaum geprüft, doch als man ihn braucht ist er da. In der 89. Minute hält er mit einer spektakulären Parade den Sieg fest. Beim Gegentor, nur Sekunden nach dem Anpfiff, ist er chancenlos.

"Wir sind gar nicht gut ins Spiel gekommen", gibt er zu. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs beginnt Mainz aufzudrehen. "Wir haben in der zweiten Halbzeit guten Fußball gespielt, wenig zugelassen", findet Zentner. Das stimmt. Mainz dominiert im zweiten Durchgang, dreht durch Treffer von Nadiem Amiri (52. Spielminute) und Jonathan Burkardt (58.) sogar die Partie. Ein Statement in der Fastnachts-Zeit. "Es hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Zentner nach dem Spiel am SWR-Mikrofon.

Robin Zentner zu "100 Prozent verlässlich"

Der 30-Jährige gilt als Kommunikator, als Leader, als Identifikationsfigur bei den Rheinhessen. Neun mal behielt der Keeper in der laufenden Saison bereits eine weiße Weste. Dazu hat Zentner die beste Paradenquote aller Stammtorhüter in der Bundesliga. Keiner hält im Vergleich zu den Torabschlüssen der Gegner so viele Bälle wie er. "Er ist ein kompletter Torwart, er ist zu 100 Prozent verlässlich. Er ist einer, der sich einbringt, er ist ein Mann in der Mannschaft, der eine Meinung hat, der andere mitreißen kann", weiß auch Torwarttrainer Stephan Kuhnert. Zentner sei "fast schon eine Legende in Mainz", sagt er und Teamkollege Jonathan Burkardt ergänzt: "Er ist nicht nur ein guter Spieler sondern auch ein sehr sehr toller Mensch, der in der Kabine unfassbar wichtig ist. Wir sind sehr sehr froh, ihn zu haben, das ist wirklich toll."

Jubelt Robin Zentner auch bald mit der Nationalelf?

Über fehlendes Lob aus den eigenen Reihen kann sich Robin Zentner also nicht beklagen. Und ein bisschen keimt bei Zentner vielleicht sogar die Hoffnung auf den nächsten Schritt: "Ich glaube, es ist einer der größten Träume von jedem Fußballer, für sein Land zu spielen. Und dann für so eine große Fußballnation umso größer..."

Sollte Robin Zentner seine bisherigen Leistungen so beibehalten können, dann könnte der Anruf von Julian Nagelsmann schon bald folgen.

Sendung am So., 2.3.2025 23:40 Uhr, SWR Sport, SWR