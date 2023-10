Fußball | Bundesliga "Reingeschweißt": Überragender Vincenzo Grifo pusht den Freiburger Neustart Stand: 21.10.2023 18:32 Uhr

Feines Füßchen, rustikales Einsteigen und cool verwandelter Elfer: Spielmacher Vincenzo Grifo war der Matchwinner beim Sieg des SC Freiburg gegen Bochum.

Da war es wieder, das Herz. Lachend lief Vincenzo Grifo nach seinem Siegtreffer Richtung Eckfahne und formte mit den Händen das Liebessymbol. Grüße des zweimaligen Vaters an seine Familie und natürlich an die Freiburger Fans.

Es war ein Fußball-Nachmittag ganz nach dem Geschmack des Spielmachers des SC Freiburg - auch wenn es nach der Führung der Bochumer durch Paciencia (15.) zunächst nicht danach aussah. Doch nach 26 Minuten veränderte sich die Geschichte dieses Spiels. Da zeigte der feine Techniker Grifo, mit welchem rechten Zauberfuß er gesegnet ist. Mit viel Gefühl und Schnitt hob er das Leder von der linken Strafraumseite punktgenau auf den Kopf von Doan. Der Japaner nickte zum 1:1-Ausgleich ein.

Glück nach hartem Einsteigen

Nur drei Minuten später der nächste Adrenalin-Moment für den deutsch-italienischen Spielmacher des Sport-Clubs. Denn beinahe wäre das Spiel für Interims-Kapitän Grifo (Christian Günter ist nach wie vor verletzt) vorzeitig beendet gewesen. Bochums Gamboa hatte den Ball im Mittelfeld angenommen, Grifo kam mit offener Sohle rangerauscht und erwischte den Rechtsverteidiger am rechten Sprunggelenk. Ein übles Foul.

Für ähnliche Aktionen wurden andere Spieler schon des Feldes verwiesen. Doch Grifo sah nach seinem harten Einsteigen nur Gelb und konnte weiterspielen. "Bei solchen Situationen haben wir in den vergangenen Wochen immer den Kürzeren gezogen", analysierte Trainer Christian Streich später ins SWR-Mikrofon. "Klar war die Situation grenzwertig, aber heute waren wir nicht diejenigen, die bestraft wurden." Glück für die Freiburger.



Denn ausgerechnet Grifo war es, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Freiburger Führung erzielte. Nach einem Handspiel von Bochums Bernardo (er wehrte einen Philipp-Schuss mit dem rechten Arm ab) hatte Schiedsrichter Tobias Reichel trotz heftiger Proteste der Gäste auf Strafstoß entschieden. Ein klarer Fall für den Spezialisten Grifo.

Vincenzo Grifo trifft cool vom Punkt

Grifo gegen Riemann - ein ganz besonderes Duell. Der überragende Elfmeterschütze (bis zu diesem Zeitpunkt 21 von 23 Strafstößen in der Bundesliga verwandelt) gegen den überragenden Elfmeter-Killer Riemann (elf gehaltene Elfer in der Bundesliga, davon gleich zwei vor der Länderspielpause gegen Leipzig). "Ich habe dran gedacht, dass Riemann die letzten zwei Elfer gehalten hat. Ich war mir sicher, dass er in die andere Ecke springt. Ist er dann nicht, aber ich habe präzise und mit relativ viel Druck geschossen. Wichtig war, dass ich den Elfmeter genommen und ihn reingeschweißt habe."

Im Gegensatz zum August 2022, als Riemann einen Elfer Grifos entschärfen konnte, war der Bochumer Keeper dieses Mal machtlos. Es war Grifos 22. Elfmetertor in der Bundesliga, zugleich der 2:1-Siegtreffer gegen den VfL Bochum. Der SC Freiburg ist durch Grifos Gala wieder in der Bundesliga-Spur (13 Punkte, Tabellenplatz acht).

Am Donnerstag wollen die Südbadener auch in der Europa League wieder in die Erfolgsspur. Drittes Gruppenspiel beim serbischen Klub TSC Backa Topola (18:45 Uhr). Vincenzo Grifo ist bereit für einen weiteren Sahne-Auftritt mit Herz.