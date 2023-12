Basketball | ratiopharm Ulm Ratiopharm Ulm chancenlos gegen Bayern München Stand: 17.12.2023 17:14 Uhr

Drei Viertel gegen starke Bayern gut mitgespielt, doch dann brechen die Ulmer ein. In der Basketball-Bundesliga verliert Ulm in München am Ende klar mit 80:95.

Das Spiel im Münchner BMW-Park beginnt mit sehenswerten Angriffen auf beiden Seiten, für Ulm zum Beispiel mit einem starken Zug zum Korb von Juan Nunez, der bei seinem Treffer auch noch gefoult wird. Nach knapp sechs Minuten können sich die Bayern aber mit einem 10:0-Lauf leicht absetzen. Der Ulmer Trainer Anton Gavel reagiert beim Stand von 12:18 mit einer Auszeit. Die fruchtet allerdings wenig. Die Gastgeber kontrollieren Tempo und Spiel. Die Ulmer lassen Chancen liegen und finden nicht richtig in ihren offensiven Rhythmus. 17:25 nach dem ersten Viertel.

Ratiopharm Ulm geht mit Führung in Halbzeitpause

Mit Dreiern von LJ Figeuroa und des sehr gut aufgelegten Juan Nunez kommen die Ulmer wieder auf einen Punkt heran (29:30). Aber die starken Münchner spielen kontrolliert weiter. Nach einem dreiviertel Jahr Verletzungspause kommt Bayern-Kapitän Vladimir Lucic erstmals wieder aufs Feld und verwandelt gleich zwei Distanzwürfe. Beim Stand von 29:37 muss Ulm die nächste Auszeit nehmen. In dem hochklassigen Spiel wird nun die Defensive der Gäste intensiver. Plötzlich gelingen Schnellangriffe. Und Georginho de Paula sorgt mit einem Dreier für die Ulmer 41:40-Führung. Die kurzweilige Partie zwischen dem Pokalsieger München und dem Deutschen Meister Ulm geht mit einem leichten Ulmer Vorsprung in die Pause (45:43).

Spektakulärer Treffer von der Mittellinie zählt erst, dann doch nicht

Die Bayern erwischen den besseren Start in die zweite Halbzeit, nehmen das Heft in die Hand und machen in anderthalb Minuten sieben Zähler in Folge. Die Münchner verteidigen gut, erlauben den Ulmern keine leichten Würfe, erarbeiten sich wieder ein Acht-Punkte-Polster. Für das ratiopharm-Team trifft vor allem noch LJ Figeuroa. In der letzten Minute des dritten Viertels dreht Ulm noch einmal auf, erzielt mehrere Treffer. Der 19-jährige Juan Nunez sorgt mit dem spektakulärsten Wurf der Partie, einem Dreier von der Mittellinie mit Ablauf der Uhr, für den vermeintlichen Ausgleich. Doch nach mehrfacher Videoprüfung entscheiden die Schiedsrichter, dass der Wurf einen Bruchteil einer Sekunde zu spät war. Die gegebenen drei Punkte für Ulm werden wieder abgezogen.

In Rage und mit viel Emotion dabei: der Ulmer Trainer Anton Gavel beim Spiel gegen Bayern München

Mit 63:66 aus Ulmer Sicht geht das Topspiel der BBL ins Schlussviertel. Doch die Ulmer bekommen die Partie gegen physisch und aufmerksam verteidigenden Bayern nicht in den Griff. Die Kraft lässt nach, die Würfe gehen knapp daneben, während die Gastgeber konstant punkten. Gut vier Minuten vor Schluss beträgt der Rückstand schon 15 Zähler (71:86). Auch danach ist nicht mehr genügend Energie da, um das Spiel gegen aggressive Bayern noch einmal zu drehen. 80:95 verlieren die Ulmer. Dem Bayern-Team gelingt die Revanche für die verlorene Halbfinalserie um die Deutsche Meisterschaft in der vergangenen Saison. In der Tabelle bleibt ratiopharm Ulm auf Rang zwei und damit einen Platz vor Bayern München.

