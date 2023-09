Nach Sieg bei Olympiakos Piräus "Push für die Psyche": Freiburg mit neuem Mut nach Frankfurt Stand: 22.09.2023 12:22 Uhr

Der SC behält gegen Piräus die Nerven - Vincenzo Grifo sogar bei einer Laserpointer-Attacke griechischer Fans. Der gelungene Europa-League-Auftakt soll auch einen Schub für die Liga geben.

Der SC Freiburg hat den Härtetest im Hexenkessel bestanden, die nächste schwierige Aufgabe aber schon vor der Brust. Der hart erkämpfte 3:2 (2:1)-Sieg zum Europa-League-Auftakt bei Olympiakos Piräus soll den Badenern auch einen neuen Schub für die Fußball-Bundesliga geben. Ein "Push für die Psyche" sei das gewesen, sagte Vincenzo Grifo vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Sonntag.

Grifo trifft gegen Piräus per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1

Der Offensivspieler hatte sich in der hitzigen Atmosphäre des Georgios-Karaiskakis-Stadions am Donnerstag selbst in die Torschützenliste eingetragen - und dabei von den Oympiakos-Fans nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mit Laserpointern hatten sie versucht, Grifo zu irritieren. Doch der verwandelte seinen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 für den SC in der Nachspielzeit der ersten Hälfte souverän. "Ich habe etwas Grünes gespürt in meinen Augen, meinem Gesicht. Aber man ist schon sehr fokussiert", sagte der 30-Jährige bei RTL.

In einem mitunter wilden Spiel hatten sich beide Teams viele Fehler geleistet. "Ungewöhnlich auf dem Niveau" fand das Freiburgs Trainer Christian Streich. Neben Grifo und Roland Sallai (9.) hatte aber auch noch Joker Maximilian Philipp (86.) für die Gäste getroffen und ihnen so spät den Erfolg gesichert. "Das tut uns wahnsinnig gut", sagte Streich. Schließlich habe das 2:4 (2:1) gegen Borussia Dortmund in der Liga zuvor auch "wahnsinnig weh getan".

"Heiße und emotionale Stimmung"

Keiner der Freiburger hätte sich beschwert, wäre es gegen den griechischen Rekordmeister bei einem Remis geblieben. Inmitten dieser "heißen, emotionalen" Stimmung drei Tore zu erzielen und die vollen drei Punkte mitzunehmen, fand Streich dann aber doch "aller Ehren wert". Ein "super Tor" von Philipp sei das gewesen, sagte der Coach. Nach einer Ecke hatte der Rückkehrer aus Wolfsburg den Ball perfekt an- und mitgenommen - und dann flach im gegnerischen Tor versenkt. Schon beim glücklichen 1:0 gegen Werder Bremen in der Liga Ende August war Philipp von der Bank gekommen - und zum Matchwinner geworden.

"Wahnsinn. Ich weiß gar nicht richtig, was ich sagen soll", meinte der 29 Jahre alte Offensivmann selbst. Der Erfolg sei "Gold wert für die Mannschaft". Er sei "stolz" auf ihre kämpferische Leistung. Eine solche dürfte sie auch am Sonntag brauchen. In Frankfurt ist die Atmosphäre bekanntermaßen auch recht aufgeladen.

Freiburg muss weiter auf Günter verzichten

Verzichten müssen die Freiburger da weiter auf ihren verletzten Kapitän Christian Günter, dessen Rückkehr sich weiter verzögert.

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

Wie der Sport-Club am Freitag mitteilte, muss der Linksverteidiger "wegen einer Infektion seiner ursprünglich erlittenen offenen Unterarmfraktur längerfristig medizinisch und operativ behandelt werden". Günters Genesung werde "entsprechend noch Zeit in Anspruch nehmen", genauere Angaben machten die Breisgauer nicht.