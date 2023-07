Frauenfußball | Bundesliga Pleite gegen Köln - Negativserie der Freiburger Fußballerinnen hält an Stand: 25.07.2023 10:27 Uhr

Die Frauen des SC Freiburg haben ihr letztes Heimspiel der Saison mit 1:3 gegen den 1. FC Köln verloren. Damit warten die Freiburgerinnen weiterhin auf ihren ersten Bundesliga-Sieg seit Februar.

Gegen den 1. FC Köln wollten die Frauen des SC Freiburg endlich den zweiten Bundesliga-Sieg im Jahr 2023 einfahren. Dementsprechend motiviert starteten die Breisgauerinnen in die Partie und kamen nach zwei Minuten zu einer ersten Gelegenheit durch Giovanna Hoffmann. Die 24-Jährige ließ sich in halblinker Position im Strafraum allerdings zu viel Zeit und kam schlussendlich nicht zum Abschluss.

Köln führt zur Halbzeit mit 2:0

In der 19. Minute hatte Judith Steinert dann die große Möglichkeit, um den Sport-Club in Führung zu bringen. Die Abwehrspielerin traf mit ihrem Schuss allerdings nur die Latte. Danach kamen die Kölnerinnen immer besser in die Partie. Nach 23 Minuten erzielte Genessee Puntigam das 1:0 für den FC. Die Rheinländerinnen nutzten in der Folge die sich bietenden Räume und erzielten kurz vor der Pause sogar noch das 2:0. Selina Cerci zirkelte den Ball in der 42. Minute direkt unter die Querlatte.

Freiburg kommt mit vier neuen Spielerinnen aus der Kabine

Zur Halbzeit zog SC-Trainerin Theresa Merk dann die Konsequenzen und wechselte gleich viermal. Unter den Eingewechselten befand sich auch Hasret Kayikci, die in der 55. Minute per Abstauber auf 1:2 verkürzte. Trotzdem häuften sich bei den Breisgauerinnen die Fehler in der Abwehr.

Köln erhöht durch einen Elfmeter auf 3:1

Jana Vojteková zog in der 69. Minute im Strafraum am Trikot von Kölns Manjou Wilde. Die Folge: Elfmeter für Köln. Sarah Puntigam übernahm und traf zum 3:1. Die Gastgeberinnen versuchten dann zwar nochmal alles, doch Köln kämpfte um jeden Zentimeter. Schlussendlich blieb es dann beim 3:1 für die Gästinnen.

Die Kölnerinnen wahrten mit diesem Sieg ihre Chancen auf den Klassenerhalt, während die Freiburgerinnen weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg seit Februar warten. In der Tabelle steht der SC vor dem letzten Spiel gegen Wolfsburg auf Rang sechs.