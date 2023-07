Fußball | Bundesliga Pellegrino Matarazzo: "Wollen die Marke TSG Hoffenheim wieder reinbringen" Stand: 03.07.2023 11:39 Uhr

Ohne Stürmer Andrej Kramaric und Rückkehrer Florian Grillitsch ist die TSG Hoffenheim in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet.

"Spätestens am ersten Tag des Trainingslagers sind sie dabei", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo beim Trainingsauftakt am Sonntag in Zuzenhausen. Etwas mehr als einen Monat nach dem 34. Spieltag der vergangenen Saison bereitet sich der Bundesligist schon wieder auf die neue Saison vor.

Rund 600 Fans beobachteten den Aufgalopp der TSG. Trainer Pellegrino Matarazzo machte, ganz wie man es von ihm gewohnt ist, einen fröhlichen und optimistischen Eindruck. Aber auch so ein Trainingsauftakt entbehrt nicht einer gewissen Seriosität: "Druck gehört im Profifußball immer dazu. Klar, wir haben Zeit, jetzt etwas zu erarbeiten. Und ich freue mich mit den Jungs etwas zu entwickeln und nach vorne zu kommen." Matarazzo, im Winter gekommen, hat nun eine volle Vorbereitung mit der TSG zur Verfügung.

Wofür steht die TSG Hoffenheim?

Nach oben kommen, das könnte das Credo der Hoffenheimer für die anstehende Saison sein. In der vergangenen Spielzeit steckte das Team noch bis zum Schluss im Abstiegskampf. Der letztendlich erreichte zwölfte Platz ist zu wenig für die Ansprüche im Kraichgau. Kurzfristig steht jetzt erst einmal das Kennenlernen und Zusammenwachsen an. Mittelfristig will Matarazzo auch wieder das Umfeld mit ansehnlichem Fußball begeistern: "Die TSG steht für mutig, offensiv und frisch. Und natürlich wollen wir wieder die Marke TSG Hoffenheim reinbringen."

Mit erfolgreichem Fußball die Tribühne füllen

Die vergangene Saison war erstens sportlich unbefriedigend und hat sich zweitens höchstwahrscheinlich auch negativ auf den Zuschauerzuspruch ausgewirkt. Die PreZero-Arena war nur sechsmal ausverkauft. Bei der Auslastung (81%) rangieren die Hoffenheimer gar auf dem letzten Platz. "Klar, um so attraktiver man spielt, desto mehr Zuschauer kommen", weiß Matarazzo. Klar ist für den 45-Jährigen aber auch, dass er mit seinem Team nicht in Schönheit sterben möchte: "Attraktivität ohne Ergebnisse geht nicht."

Das Gesicht des Teams wird sich verändern

Die Hoffenheimer haben ihr erstes Punktspiel am 19. oder 20. August gegen den badischen Rivalen SC Freiburg. Vom 15. bis 22. Juli steht ein Trainingslager in Kitzbühel an. Spätestens dann werden auch die neun Nationalspieler am Start sein, die beim Trainingsauftakt in Zuzenhausen noch gefehlt haben. Der Kader ist aber noch lange nicht komplett. Nicht ausgeschlossen ist weiterer Zuwachs, wie z.B. der Schalker Stürmer Marius Bülter, der mit den Hoffenheimern in Verbindung gebracht wird.