SWR1 Stadion Paris 2024 - die Sommerspiele sind eröffnet! Stand: 25.07.2024 15:30 Uhr

In der französischen Hauptstadt werden am Freitagabend offiziell die Olympischen Sommerspiele 2024 eröffnet. Wir schauen auf die Feier und auch nach vorne: Welche werden die großen Sport-Momente von Paris?

SWR1 Stadion erinnert noch einmal an die größten und spektakulärsten olympischen Momente, an Gewichtheber Matthias Steiner, an Weitspringerin Malaika Mihambo und an Usain Bolt, den schnellsten Mann der Welt. Und wir wollen wissen: Welche sind die großen Momente und Erinnerungen unserer Hörerinnen und Hörer.

Leo Neugebauer: Wird er der neue König der Athleten?

SWR1 Stadion geht ins Olympiastadion. Am Freitag beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele. Wie lief die Eröffnungsfeier? Ging alles sicher über die Bühne? Sind die Sicherheitskräfte vorbereitet? Gibt es noch Zimmer und Tickets? Was sind die Highlights? Dazu stellen wir zwei der aussichtsreichsten Teilnehmer aus dem Südwesten vor. Zum einen Leo Neugebauer aus Leinfelden-Echterdingen, der die Aussicht hat, im Zehnkampf der König der Athleten von Paris zu werden. Es sei denn, er wird von Niklas Kaul abgefangen. Der Mainzer, Weltmeister von 2019, hat eine gelungene Vorbereitung hinter sich. Unserer Reporter haben beide, Kaul und Neugebauer, besucht.

Malaika Mihambo: Kann sie sich nochmal die Goldmedaille sichern?

Und wir reden über die Weitspringerin Malaika Mihambo. Die Heidelbergerin will ihren Erfolg von Tokio wiederholen: den Gewinn der Goldmedaille. Nach zwei Weltmeisterschaftstiteln und ebenfalls zwei Europameisterschaftstiteln will sie jetzt auch zum zweiten Mal Olympiasiegerin werden. Sie ist in Form, wieder genesen von einer Covid-Erkrankung. Aber auch sie hat harte Konkurrenz im eigenen Lager. Denn in Form ist auch Mikaelle Assani. Die Karlsruherin gehört mittlerweile auch zur Weltspitze im Weitsprung und kann an einem guten Tag nach einer Medaille greifen

Wo steht der SC Freiburg?

Unsere Reporterin war mit dem SC Freiburg im Trainingslager in Schruns - und sie hat sich mit Freiburgs Urgestein Christian Günter zum Gespräch getroffen. Der SC Freiburg steht vor der ersten Saison ohne Christian Streich auf der Trainerbank. Neuer Coach ist Julian Schuster. Wie also gehen die Freiburger in die Ära nach Streich? Im Interview mit Christian Günter erfahren wir es.

Der VfB Stuttgart vor der Mitgliederversammlung

Am kommenden Sonntag treffen sich die Mitglieder des VfB Stuttgart zu einer wegweisenden Mitgliederversammlung. Und im Mittelpunkt stehen Fragen, die die Mitglieder und Fans des VfB seit Monaten stellen. Wieviel Einfluss haben die Sponsoren? Wie sorgt der Verein dafür, dass die Sponsoren nicht zuviel Macht erhalten? Und: bleibt Claus Vogt Präsident? Die letzten Entwicklungen in Sachen VfB am kommenden Samstag in SWR1 Stadion.

Moderation: Detlev Lindner

Sendung am Sa., 27.7.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1

