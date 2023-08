Basketball Olympionike, BBL-Finals-MVP und Heidelberger: Danilo Barthel beendete Karriere mit 31 Stand: 21.08.2023 11:40 Uhr

Der gebürtige Heidelberger Basketball-Profi Danilo Barthel beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Der 62-malige deutsche Nationalspieler hatte zuletzt mit einer hartnäckigen Knieverletzung zu kämpfen.

"Eine Knieverletzung zwingt mich, früher als erwartet aufzuhören. Es ist an der Zeit, mich vom Basketballcourt zu verabschieden - einem Ort, der fast mein ganzes Leben lang Zufluchtsort war" schrieb der 31-jährige Danilo Barthel auf seinem Instagram-Account. Die Reise "voller Höhen und Tiefen" empfand der Ex-Nationalspieler als "unglaublich". Zahlreiche Profis, darunter Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, bedankten sich unter dem Post von Barthel bei dem abgetretenen Profi.

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

Danilo Barthel - von 2014 bis 2021 eine feste Größe im Nationalteam

Für den USC Heidelberg lief Barthel bereits als 17-Jähriger in der 2. Bundesliga auf. 2011 wechselte er in die Bundesliga zu den Skyliners Frankfurt. Dort entwickelte er sich zum Nationalspieler. Sein Debüt für die DBB-Auswahl gab der Heidelberger im Sommer 2014. In der Nationalmannschaft war Barthel über mehrere Jahre eine feste Größe und gehörte auch zum Kader des Olympiateams, dass 2021 in Tokio den achten Platz belegte.

2016 wechselte der 2,08 Meter große Flügelspieler zum FC Bayern München. In der bayerischen Landeshauptstadt verbrachte Barthel die wohl erfolgreichste Zeit in seiner Karriere. Mit den Bayern gewann er zwei deutsche Meisterschaften (2018, 2019) und einmal den BBL-Pokal. 2018 wurde Barthel zum wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie gekürt. Der Heidelberger war damit seit ihrer Einführung 2005 der erste deutsche Spieler, der diese Auszeichnung erhalten hat.

Assistenztrainer bei EM-Bronze der U18- Nationalmannschaft

Zuletzt stand Danilo Barthel bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag und wurde 2022 türkischer Meister. In diesem Sommer war der 31-Jährige als Assistenztrainer der U18-Nationalmannschaft tätig. Bei der Europameisterschaft gewann das Team am Ende die Bronzemedaille. Ob der Heidelberger nun eine Trainerlaufbahn einschlägt, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Auf Instagram schrieb Barthel: "Die Reise endet, es beginnt eine neue. Schauen wir, wo es mich hinverschlägt."