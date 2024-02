Fußball Nils Petersen: "Ich wäre gerne als Derbysieger gekommen"

Nils Petersen spricht bei SWR Sport über das Duell seines Ex-Klubs SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart und verrät, wie es ihm nach dem Karriereende persönlich geht.

Mit 1:3 hatte der SC Freiburg am Samstag im Baden-Württemberg-Duell mit dem VfB Stuttgart das Nachsehen gehabt. "Der VfB war der verdiente Sieger, das muss ich leider zugeben. Ich wäre gerne als Derbysieger heute gekommen", sagte der ehemalige Freiburger Publikumsliebling im Gespräch mit SWR Moderator Michael Antwerpes.

Deniz Undav (3. Minute), Chris Führich (7.) und Maximilian Mittelstädt (74.) hatten vor 34.700 Zuschauern für den VfB getroffen. Für die Freiburger, bei denen Offensivmann Merlin Röhl in der 18. Minute wegen eines Fouls die Rote Karte sah, erzielte Abwehrspieler Lukas Kübler den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (45.+11). Gerade in Unterzahl sei es natürlich "brutal schwer" für seine ehemaligen Teamkollegen gewesen, sagte Petersen.

Die Niederlage schmerzt Petersen. Und doch findet er lobende Worte für den schwäbischen Kontrahenten. Die kontinuierliche Arbeit nach Jahren im Tabellenkeller trägt Früchte und erinnert ihn auch an die Freiburger. "Ich denke schon, dass sie sich das eine oder andere bei uns abgeschaut haben. Schadet ja auch nicht, beim guten Nachbarn zu schauen. Und das haben sie gut hingekriegt", sagte Petersen. Der VfB habe zudem zuletzt "clevere Transfers gemacht".

Ist der VfB jetzt reif für Europa? "Wenn man nach 20 Spielen einen Zwei-Punkte-Schnitt hat, dann steht das einfach für Qualität", so Petersen, der im vergangenen Sommer seine Karriere beendet hatte. "Ich sage das ungern als Freiburger, aber: Der VfB spielt dieses Jahr eine brutale Saison." Der Kader verfüge zudem mit Deniz Undav oder Chris Führich über "sauspannende" Spieler, die in der aktuellen Form auch ein Thema für die Nationalmannschaft seien.

Nils Petersens Karriere im Überblick

Der Angreifer wurde am 6. Dezember 1988 in Wernigerode geboren. Nach Stationen in seiner Heimatstadt und bei Germania Halberstadt landete er in er in der Jugendabteilung von Carl Zeiss Jena, wo er den Sprung ins Profiteam schaffte. Über Energie Cottbus landete Petersen 2011 beim Rekordmeister Bayern München, wo der ganz große Durchbruch ausblieb. Nach drei Jahren bei Werder Bremen wechselte er zum SC Freiburg, wo er zur prägenden Figur und zum Top-Joker der Bundesliga avancierte. Nach dem Ende seiner Profi-Karriere schloss sich Petersen dem Blankenburger FV an, der in der Landesliga Mitte in Sachsen-Anhalt spielt.