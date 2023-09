Empfang und Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Neuwied feiert Basketball-Weltmeister Isaac Bonga Stand: 15.09.2023 11:09 Uhr

Neuwied feiert seinen Weltmeister. Basketballer Isaac Bonga darf sich nach dem Titelgewinn mit der deutschen Nationalmannschaft am Samstag ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Im Anschluss an den Termin im Rathaus ist laut Stadt Neuwied ein öffentlicher Empfang im Jugendzentrum Big House geplant. Hier gibt es den Angaben zufolge auch die Möglichkeit Autogramme von dem Basketball-Weltmeister zu bekommen und Fotos mit ihm zu machen. Der Empfang im Jugendzentrum soll um 10:30 Uhr beginnen.

Isaac Bonga ist 1999 in Neuwied geboren und in Koblenz-Lützel aufgewachsen. Dort begann er in der Basketball-AG der Regenbogen-Grundschule mit dem Sport. Sein Trainer Viktor Schneider erkannte Bongas Talent und förderte den damals Achtjährigen.

Als Jugendlicher wurde der Aufbau- und Flügelspieler beim Post SV Koblenz ausgebildet. Mit 15 Jahren spielte Bonga bereits für die erste Mannschaft des Vereins und stieg mit der SG Lützel-Post Koblenz in der Saison 2014/15 in die 1. Regionalliga auf.

Von Koblenz über Frankfurt zu den Los Angeles Lakers

Wenig später wechselte der 2,03 Meter große Basketballer noch als Jugendlicher zum Bundesliga-Verein Frankfurt Skyliners nach Hessen. Eigentlich sollte Bonga dort über die Nachwuchsmannschaft an den Profikader herangeführt werden. Doch schon in seiner Saison in Frankfurt spielte er für die Erstligamannschaft des Klubs.

Beim NBA-Draft 2018 wurde Bonga an 39. Stelle gezogen und unterschrieb zur neuen Saison einen Vertrag bei den Los Angeles Lakers. Dort stand er am 7. Dezember 2018 als damals jüngster aktiver Spieler der US-Profiliga zum ersten Mal in einem NBA-Spiel auf dem Parkett.

Bonga machte fast 150 Spiele in der NBA, der große Durchbruch gelang dem Rheinland-Pfälzer dort aber nicht. Vor einem Jahr wechselte er zurück in die Basketball-Bundesliga zu Bayern München.

Bonga mit sehr starker Leistung bei der Basketball WM

Der Gewinn des Weltmeistertitels mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist Bongas bisher größter Erfolg als Profisportler. Bei der WM in Japan und den Philippinen überzeugte der 23-Jährige besonders durch seine starke Verteidigung und als Dreier-Schütze.

Ab dem zweiten Spiel bis zum Viertelfinale ersetzte Bonga den verletzten Franz Wagner in der Startformation. Er bekam von Trainer Gordon Herbert viel Spielzeit und hatte somit entscheidenden Anteil am ersten WM-Titel der deutschen Mannschaft.