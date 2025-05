Fußball | 2. Bundesliga Neuer Abwehrspieler für den FCK Stand: 26.05.2025 17:04 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat Maxwell Gyamfi vom VfL Osnabrück verpflichtet. Der 25-jährige Defensivspieler soll noch mehr Geschwindigkeit in die FCK-Abwehr bringen.

Von Michael Richmann

Maxwell Gyamfi ist der neue Mann beim 1. FC Kaiserslautern. Der 25-Jährige wechselt vom VfL Osnabrück auf den Betzenberg und soll dem 1. FC Kaiserslautern in der Abwehr helfen. "In der zurückliegenden Saison zählte er zu den Top-Spielern in der Dritten Liga. Er bringt mit seiner Schnelligkeit und Dynamik Komponenten mit, die für unser Spiel und generell für die Zweite Liga wichtig sind, und besitzt darüber hinaus eine Arbeitermentalität, auf die wir beim FCK viel Wert legen", sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

Gyamfi ist in Dortmund geboren und wurde bei Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum ausgebildet. Anschließend reifte er zum Kapitän der Regionalliga-Mannschaft des Hamburger SV. Beim VfL Osnabrück gelang im dann der Durchbruch: In drei Jahren machte er 105 Spiele, zwei davon im DFB-Pokal. Der Wechsel zum FCK sei nun "der nächste richtige Schritt in meiner Karriere ist, um mich weiterzuentwickeln".

