SWR1 Stadion Neuaufbau der DFB-Elf, Dauerkritik am VAR und die Bilanz der Paralympics Stand: 05.09.2024 15:38 Uhr

Bundestrainer Nagelsmann ist in der Nations Legaue zum Neuaufbau gezwungen. Der VAR in der Dauerkritik: Schiedsrichter-Obmann Knut Kircher im Gespräch. Außerdem: die Bilanz der Paralympics.

Die DFB-Elf vor dem Nations-League-Auftakt gegen Ungarn

Bundestrainer Julian Nagelsmann steht nach der EM vor einem Neuanfang. Nach den Rücktritten von Manuel Neuer, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Thomas Müller muss Nagelsmann das Team neu strukturieren. Die beiden ersten Maßnahmen vor dem Nations-League-Auftakt gegen Ungarn: Joshua Kimmich übernimmt die Kapitänsrolle von Gündogan und Angelo Stiller - vom VfB Stuttgart - soll als DFB-Debütant die Rolle von Kroos einnehmen. Gelingt der Neuaufbau? Können Kimmich und Stiller die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen? SWR1 Stadion spricht mit den Nationalmannschafts-Reportern vor Spielbeginn in Düsseldorf.

Der VAR in der Dauerkritik

Am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga sorgten die Schiedsrichter-Entscheidungen beim 2:0-Sieg des FC Bayern München gegen den SC Freiburg für heftige Diskussionen. Der SC sah sich bei einer Handspiel-Entscheidung krass benachteiligt. Sie führte zu einem Elfmetertor für die Münchner. SC Kapitän Christian Günter verstand die Welt danach nicht mehr und forderte - gerade mit Blick auf die Handspielregel - klare Anweisungen. Was sagt Knut Kircher dazu? Kircher leitete 15 Jahre lang selbst Bundesligaspiele und ist inzwischen Schiedsrichter Obmann. SWR1 Stadion unterhält sich mit dem gebürtigen Tübinger.

Bilanz der Paralympics

Die Paralympics gehen am Sonntag in Paris zu Ende. Damit endet auch ein langer Sportsommer in der Metropole an der Seine. Wie sieht die Bilanz der deutschen Parasportler aus? Was haben die Spiele der Stadt Paris gebracht? Ist die Bevölkerung erleichtert oder traurig, dass Olympia nun beendet ist? SWR1 Stadion zieht mit den Reportern vor Ort, aber auch mit der ARD-Paris-Korrespondentin Bilanz. Außerdem kommen Markus Rehm und Niko Kappel in SWR1 Stadion zu Wort. Der Prothesen-Weitspringer Rehm holte seine insgesamt vierte Goldmedaille bei den Paralympics. Der kleinwüchsige Kugelstoßer Kappel musste sich diesmal mit Silber begnügen.

Moderation: Achim Scheu

Sendung am Sa., 7.9.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1

