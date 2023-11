Fußball | 3. Liga Nächster Rückschlag für Waldhof Mannheim - Punkt- und torlos in Essen Stand: 12.11.2023 18:44 Uhr

Trotz teils guter Spielansätze bleibt der SV Waldhof Mannheim auch gegen Rot-Weiss Essen ohne Punkte. Die Waldhöfer unterliegen trotz eines gehaltenen Elfmeters mit 0:2.

Trotz der scheinbar klaren Tabellensituation: Dritter (Rot-Weiss Essen) gegen Siebzehnter (SV Waldhof Mannheim) waren die Waldhöfer selbstbewusst nach Essen gereist. "Wir sind überzeugt, dass wir dort gewinnen können", sagte Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm vor der Partie. Die Mannheimer wollte die Serien von sechs Partien ohne Sieg endlich brechen. Nach gut 10 Minuten jedoch der erste Schock für den SV Waldhof. Jonas Albenas musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Samuel Abifade in die Partie.

Keeper Bartels muss verletzt raus

Die Hausherren waren das spielbestimmende Team im ersten Durchgang, konnten sich aber trotz ihrer großen Spielanteile nur wenig Chancen erarbeiten. Ein geblockter Schuss von Isaiah Young, war die einzige Tor-Annäherung der Essener in der ersten halben Stunde. Dann der nächste verletzungbedingte Wechsel beim SV Waldhof. Nach einem Zusammenprall mit Essens Stürmer Leonardo Vonić musste Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels das Spiel verlassen. Für ihn kam Lucien Hawryluk (30.). Anschließend kamen die Gäste etwas besser in die Partie. Die größte Chance zur Führung hatten trotzdem die Gastgeber: Vinko Šapina flog nach einer Flanke von Lucas Brumme der Ball vor die Füße. Sein Schuss parierte Mannheims Hawryluk sehenswert. So blieb es beim 0:0 zur Pause.

Hawryluk hält einen Elfmeter

Waldhof-Trainer Rehm reagierte zur Pause und brachte Charles-Jesaja Herrmann für Berkan Taz. Doch die erhoffte Offensiv-Reaktion blieb aus. Die spielbestimmende Mannschaft blieben die Essener, denen es nach wie vor nicht gelang, eine ihrer vielen Standardsituationen in ein Tor umzumünzen. So plätscherte die Partie vor sich hin, bis zur 62. Minute: Abifade brachte im eigenen Strafraum Marvin Obuz zu Fall. Den berechtigten Strafstoß trat der Gefoulte selbst und scheiterte am Mannheimer Keeper Hawryluk. Sechs Minuten später machten es die Gastgeber dann besser: José-Enrique Ríos-Alonso brachte den Ball per Flanke an den zweiten Pfosten. Der dort stehende Cedric Harenbrock ließ Hawryluk bei seiner Direktabnahme keine Chance (68.).

Gut fünf Minuten später dann die Entscheidung: Marvin Obuz machte seinen Elfmeter-Fauxpas wieder gut und verwandelte nach einem Doppelpass mit Harenbrock trocken ins kurze Eck (74.). Die Mannheimer bemühten sich um Ergebniskosmetik, am Ende steht aber die siebte Partie ohne Sieg. Am 24.11. (19 Uhr) empfangen die Waldhöfer den SC Verl.