Eishockey | DEL Nach provokantem Jubel: Adler-Fans können Bergmann-Trikot zurückgeben

Der Torjubel von Lean Bergmann sorgte im Viertelfinalspiel der Adler Mannheim gegen Berlin für einen Aufreger. Nun folgt ein ungewöhnliches Angebot des Klubs.

Der provokante Torjubel von Eishockey-Nationalspieler Lean Bergmann vor den Fans der Adler Mannheim schlägt hohe Wellen. Der 25-Jährige von den Eisbären Berlin hatte nach seinem Tor zur 3:2-Führung ausgiebig vor dem Anhang seines Ex-Klubs gefeiert und wurde anschließend in eine Schlägerei mit Leon Gawanke verwickelt.

Die Adler bieten ihren Fans nun an, ihre früher gekauften Bergmann-Trikots zurückzugeben. Das verkündete der Club einen Tag nach der 2:4-Niederlage. Bergmann spielte in der Saison 2012/13 und zwischen 2021 und 2023 für die Mannheimer. "Es gibt Hoffnung für alle Fans, die sich einst in bester Absicht ein Lean-Bergmann-Trikot zugelegt haben, und nun, nach dem respektlosen Auftritt unserer ehemaligen Nummer 19, zutiefst um den massiven Wertverlust trauern", hieß es in der Mitteilung am Donnerstag. Ab dem kommenden Heimspiel können Adler-Fans ihr Trikot zurückgeben. Entscheiden sie sich dafür, sollen sie einen Gutschein erhalten.

Eisbären locken mit Bergmann- Rabatt und -Puck

Auch die Eisbären reagierten auf den Vorfall: Sie bieten in ihrem Shop Fan-Trikots von Bergmann, der nach der Auseinandersetzung mit Gawanke nicht mehr weiterspielen durfte, mit 20 Prozent Rabatt an. Zudem ist ab sofort ein Puck mit Bergmann in Jubelpose erhältlich. In der Playoff-Serie der beiden Traditionsmannschaften steht es nach jeweils einem Auswärtssieg 1:1. Am Freitag (19.30 Uhr/Magenta Sport) gastieren die Adler in der Hauptstadt.

