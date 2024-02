Fußball | Youth League Nach Coup gegen Barca: Mainz 05 empfängt den nächsten Top-Gegner Stand: 09.02.2024 14:51 Uhr

Während die Profis in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpfen, steht die U19 der Rheinhessen im Achtelfinale der Youth League. Dort geht es für die 05er gegen Manchester City.

Drei Tage nach dem dramatischen Playoff-Spiel gegen den FC Barcelona (6:5 nach Elfmeterschießen) steht fest, dass der englische Top-Klub auf die Rheinhessen wartet.

Die K.o.-Runden werden in der Youth League in einem Spiel entschieden. Der erneute Heimvorteil könnte dem 05-Nachwuchs also zugutekommen. Die Partien werden am 27. und 28. Februar ausgespielt.

Auch für den Fall eines Viertelfinal-Einzugs würden die Mainzer erneut Heimrecht genießen. Gegner wäre dann der Sieger aus dem Duell dem FC Porto und Vorjahressieger AZ Alkmaar.

Babatz lässt die 05er jubeln

Gegen Barcelona waren die 05er nach einem 1:2 Rückstand noch zum Ausgleich gekommen. Im Eflmterschießen avancierte dann Louis Babatz mit zwei parierten Versuchen zum Matchwinner.

"Ich war so in meinem Film drin. Als dann alle auf mich zugerannt kamen, habe ich realisiert, dass Abpfiff war. Und dann war nur noch Gefühlschaos und pure Freude", sagte der Torhüter nach dem Spiel im Interview.

