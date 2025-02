Fußball | Bundesliga Nach BVB-Niederlage: Heidenheimer Sorgen im Keller immer größer Stand: 02.02.2025 10:10 Uhr

Gegen Dortmund kassiert der FCH bereits die 14. Niederlage in dieser Bundesliga-Saison. Die Lage im Tabellenkeller bleibt angespannt. Immerhin: Die Schlussphase der Partie macht den Schwaben Hoffnung.

Die Überraschung ist ausgeblieben. "Bitter" sei das, sagte Trainer Frank Schmidt nach dem 1:2 (0:1) des 1. FC Heidenheim gegen Borussia Dortmund. Zum dritten Mal nacheinander hatten die Schwaben am Samstag in der Fußball-Bundesliga verloren. "Das tut weh", meinte Schmidt, dessen Team als Tabellen-16. weiter tief im Abstiegskampf steckt.

Heidenheim schon mit 14 Liga-Niederlagen

14 Liga-Niederlagen hat der FCH diese Saison schon kassiert - zwei mehr als in der kompletten vergangenen Spielzeit. Gegen den zuletzt ebenfalls so schwer kriselnden BVB lag das vor allem an einer schwachen ersten Halbzeit, in der die Gastgeber zu passiv auftraten und der Borussia die Kontrolle überließen. "Das haben wir uns anders vorgenommen", sagte Schmidt im Interview mit SWR Sport. "Wir haben es nicht geschafft, gegen den Gegner zu pressen, die Raumaufteilung war nicht so gut."

Auch das Verhalten vor dem ersten Gegentor durch Serhou Guirassy (33. Minute) nach einem Eckball kritisierte Schmidt: "Das geht zu einfach. Wir müssen da resoluter sein, müssen besser blocken und den Ball besser aus der Gefahrenzone bringen."

Schlussphase gegen Dortmund macht Hoffnung

Nach der Pause hatte Schmidt etwas umgestellt, sein Team spielte mutiger und griffiger, antwortete auf das 0:2 direkt mit dem Anschlusstreffer durch Joker Mathias Honsak (64.) und machte es noch mal spannend. Von da an habe seine Mannschaft "angefangen so zu spielen, wie wir es uns vorgenommen haben, wie wir es trainiert haben", erklärte der Coach. Der Anspruch müsse sein, mehr das zu spielen, was man könne. Darauf gelte es nun aufzubauen.

Kommenden Samstag (15:30 Uhr/live in SWR1 Stadion) sind die Heidenheimer zum Baden-Württemberg-Duell beim SC Freiburg zu Gast. Für dieses Spiel gab Schmidt eine klare Marschroute vor: "Wir müssen endlich aufhören, erst dann anzufangen, wenn man schon mit dem Rücken zur Wand ist." Eine Vorgabe, die der Ostalb-Club auch in die dann folgende Englische Woche mitnehmen will. In dieser tritt der FCH in der Zwischenrunde der Conference League zunächst auswärts beim FC Kopenhagen an. Danach empfangen die Heidenheimer den 1. FSV Mainz 05 zu einem weiteren Südwest-Duell (Sonntag, 16.02., 19:30 Uhr)

