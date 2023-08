Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an Nach Attacke in Nürnberg: KSC-Fan bei Karlsruhe festgenommen Stand: 04.08.2023 13:09 Uhr

Die Polizei Karlsruhe hat am Donnerstag einen KSC-Fan nach einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen. Hintergrund sind Übergriffe bei einem Auswärtsspiel in Nürnberg im April.

Die Polizei hat in Karlsruhe und Pforzheim am Donnerstag Wohnungen von fünf Fans des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC durchsucht. Bei den Durchsuchungen wurde laut Polizei ein Mann bei Karlsruhe festgenommen.

Hintergrund sind Übergriffe während eines Auswärtsspiels des KSC beim 1. FC Nürnberg im April in Nürnberg. Zunächst hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" darüber berichtet.

Haftrichter ordnet U-Haft für Fan des KSC an

Der KSC-Fan wurde nach seiner Festnahme in Karlsruhe einem Haftrichter in Nürnberg vorgeführt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gegen die anderen Männer werde weiter ermittelt.

Attacke beim Auswärtsspiel Nürnberg gegen Karlsruher SC

Den Männern wird zur Last gelegt, nach dem Auswärtsspiel des KSC gegen den 1. FC Nürnberg im April zwei Fans der gegnerischen Mannschaft bedroht und geschlagen zu haben. Der Vorfall ereignete sich demnach am Karsamstag.

Weitere Zwischenfälle mit Fans des KSC

Der Vorfall ist nicht der einzige in den letzten Monaten. Im März wurde der Karlsruher SC vom DFB-Sportgericht wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro belegt. Durch das Abbrennen von Pyrotechnik waren mehrere Personen verletzt worden. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauerten an, heißt es von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe.

Beim Auswärtsspiel des KSC gegen den 1. FC Kaiserslautern im November 2022 hatten außerdem Ultras des KSC am Bahnhof Fans des FCK attackiert.