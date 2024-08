Rennrad | Deutschland Tour Mit Simon Geschke und Co. durch den Südwesten: Die Deutschland Tour in BW und RLP Stand: 20.08.2024 08:17 Uhr

Es ist das nationale Radsport-Highlight: die Deutschland Tour. In diesem Jahr wird der Südwesten zur Kulisse für das fünftägige Etappenrennen.

Viele deutsche Radsportfans freuen sich auf Mittwoch, den 21. August 2024. Denn an diesem Tag fällt im bayrischen Schweinfurt der Startschuss für die Deutschland Tour. Der Prolog in Bayern ist der einzige Tag des Etappenrennes, an dem die teilnehmenden Elitefahrer nicht in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz auf dem Sattel sitzen. Bereits die erste richtige Etappe führt die rund 120 Sportler aus aller Welt von Bayern nach Baden-Württemberg, die erste Zielankunft in Heilbronn verspricht einen stimmungsvollen Donnerstag im Norden von BW. Alle wichtigen Infos zur Deutschland Tour in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es hier.

Die Etappen der Deutschland Tour in Baden-Württemberg

Nach einem Mini-Prolog in Schweinfurt, bei dem die Zeitfahr-Spezialisten im Vordergrund stehen werden, setzt sich das Hauptfeld am Donnerstag (22.08.) für die erste Etappe aus Schweinfurt in Richtung Heilbronn in Bewegung. Auf den 176,3 Kilometern warten viele kurze knackige Anstiege auf die Fahrer, die Klassikerfahrer werden sich über das Profil der Etappe freuen. Mit Tauberbischofsheim, wo eine Sprintwertung wartet, erreicht die Tour dann auch die erste größere Stadt in Baden-Württemberg. Über Boxberg, Jagsthausen und Ebersberg geht es dann nach Heilbronn. Nach "etlichen Streckenkilometern mitten in der Stadt", wie Heilbronn auf der städtischen Website ankündigt, bleibt für die Zuschauer abzuwarten, wer den Zielstrich an der Theresienwiese gegen 16:50 Uhr (erwartete Zielankunft für jede Etappe) als erstes überqueren wird. Die Entscheidung darüber könnte am Heilbronner Jägerhaus-Anstieg kurz vor dem Ziel fallen.

Und auch am dritten Tag der Tour, bei der zweiten Etappe, steht erstmal Heilbronn im Fokus. Am Freitag (23.08.) macht sich das Hauptfeld ab 12:15 Uhr vom Heilbronner Kiliansplatz aus nach Schwäbisch Gmünd auf. Über 174,6 Kilometer geht es dann durch eine der schönsten Landschaften Baden-Württembergs Richtung Südosten. Die Route führt auf die Schwäbische Alb nach Lauterburg und Bartholomä. In Schwäbisch Gmünd angekommen geht es dann nach der ersten Zielpassage noch auf zwei weiteren Runden durch die Stadt. Es könnte ein Sprint-Finish geben, aber auch ein Erfolg von Ausreißern erscheint möglich. Wie schon Heilbronn verspricht die Stadt Schwäbisch Gmünd auf ihrer Website "viele attraktive Mitmachangebote" für Radsport-Fans im Rahmen der Zielankunft. Diese wird in der Oberbettringer Straße stattfinden.

Startort der zweiten Etappe: der Kiliansplatz in Heilbronn.

Am Samstag (24.08.) findet mit dem dritten Streckenabschnitt die Königsetappe der diesjährigen Deutschland Tour statt! Eine längeres Rennen gab es seit der Wiedereinführung der Deutschland Tour nicht. Auf bergigen 211,1 Kilometern mit über 3.000 Höhenmetern fahren die Elitefahrer den Tagessieger aus. Das Klassiker-Profil der Etappe könnte auch dafür sorgen, dass an diesem Tag die Entscheidung über den Gesamtsieg ein ganzes Stück näher rückt.

Nach dem Start auf dem Marktplatz von Schwäbisch Gmünd um 11:30 Uhr geht es für die Fahrer auf extrem welligem Terrain durch die Schwäbische Alb bis hin zu den Ausläufern des Schwarzwalds. Nach ungefähr zwei Dritteln der Etappe wartet beim Anstieg in Richtung Albstadt mit 910 Metern über Null dann auch das "Dach der Tour", der höchste Punkt der Deutschland-Rundfahrt 2024. Der Zielstrich befindet sich in Villingen-Schwenningen auf der Bertholdstraße im Zentrum der Villinger Innenstadt. Aber auch im Stadtbezirk Schwenningen wird man die Radrennfahrer bejubeln können. Die Schlussrunde wird "passend zur Doppelstadt" beide Bezirke einbinden, so die Stadt auf ihrer Website.

Karten aller Etappen gibt es hier.

Die Deutschland Tour in Rheinland-Pfalz

Anders als an den vorherigen Tagen startet die Schlussetappe der Deutschland Tour 2024 nicht im Zielort des Vortags. Stattdessen steht für den Tour-Tross ein Auto-Transfer nach Annweiler am Trifels in Rheinland-Pfalz an. Am Sonntag (25.8.) fällt dort auf der Hauptstraße um 12:35 Uhr der Startschuss. In Annweiler ist man stolz, der Startort für die Schlussetappe zu sein. "Das Trifelsland, wie wir das Annweilerer Umland mit Bezug zur früheren Reichsburg Trifels nennen, ist geprägt von sagenumwobenen Burgruinen, traumhaften Wanderwegen entlang bizarrer Buntsandstein-Formationen und gastfreundlicher Menschen. Wer das Mega-Event Deutschland Tour besucht, wird bei uns auch abseits der Rennstrecke vieles entdecken können", sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Christian Burkhart, in einer Pressemitteilung der Deutschland Tour.

Über 182,7 Kilometer geht es auf der Schlussetappe erneut im Stile eines Rad-Klassikers über Bergwertungen auf dem Kalmit im Pfälzerwald und in Grossbundenbach ins Saarland. In dessen Hauptstadt Saarbrücken kommt die Deutschland Tour 2024 nach insgesamt 736,9 Kilometern zu ihrem Ende.

Der Pfälzerwald bietet der Deutschlandtour ein beeindruckendes Setting.

Das sind die Top-Fahrer der Tour

Bei der fünftägigen Tour geben sich viele internationale Top-Stars des Radsports die Ehre. In den insgesamt 20 Teams finden sich unter anderem Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) und Sprint-Star Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Aus deutscher Sicht werden viele Augen auf dem Freiburger Simon Geschke liegen. Der Altmeister, der sich bald in den Rad-Ruhestand verabschieden wird, geht für die deutsche Nationalmannschaft an den Start. Diese stellt eines der gemeldeten Teams. Insbesondere auf der Königsetappe von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen soll sich der 38-jährige Geschke viel vorgenommen haben. In seinem letzten Jahr als Profi könnte er hier nochmal einen Angriff starten.

Fuhr in diesem Jahr seine letzte Tour de France: Simon Geschke.

Aus dem Südwesten ist auch der 31-jährige Jonas Koch dabei. Der Fahrer aus Schwäbisch Hall gilt als sprintstark und startet für das deutsche Top-Team Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Die Radrennfahrer kämpfen in der Gesamtwertung übrigens nicht wie in den letzten Jahren um das rote Trikot. Auf Grund eines neuen Sponsors ist die neue Farbe des Gesamtführenden nun blau. Der Führende der Sprintwertung fährt in dunkelgrün, der beste Bergfahrer in schwarz mit bunten Punkten. Der beste Fahrer unter 25 Jahren fährt in weiß. Zusätzlich gibt es noch ein "Community Trikot" (weiß mit bunten Piktogrammen). Über dessen Träger können die Zuschauer nach jeder Etappe abstimmen.

Hier kann die Tour verfolgt werden

Den Prolog in Schweinfurt, die zweite Etappe und die Schlussetappe werden in der ARD zu sehen sein. Die erste Etappe und die Königsetappe von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen zeigt das ZDF. Alle Etappen gibt es auch im Live-Ticker aus sportschau.de.