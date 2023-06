Auf der USA-Reise Mit doppeltem Blitzeinschlag: Kuriose Testspielpleite für den FCK Stand: 29.06.2023 08:52 Uhr

Zum Abschluss seines Trainingslagers in den USA hat der FCK eine Testspielpleite kassiert. Bei Minnesota United unterlagen die Roten Teufel mit 1:2 (1:2). Die Partie war wegen eines Gewitters lange unterbrochen.

Der FCK erwischte einen guten Start in das Match. Nach nur fünf Minuten erzielt Terrence Boyd nach Zuspiel von Aaron Opoku die Führung für die Pfälzer. Wenig später hätte der Angreifer mit US-Wurzeln sogar auf 2:0 für die Gäste erhöhen können, doch bei seinem Volleyschuss nach Flanke von Neuzugang Tymoteusz Puchacz traf Boyd den Ball nicht richtig (10.).

Doppelschlag von Minnesota United

Danach rissen die Hausherren das Spiel an sich. Bongokuhle Hlongwane (18.) verfehlte das Kaiserslauterer Tor nur knapp, doch kurz danach traf Minnesota - und das sogar doppelt. Mender Garcia (23.) erzielte den 1:1-Ausgleich, nur knapp eine Minute später brachte Sang Bin Jeong United in Führung (24.). Gleichzeitig der Halbzeitstand vor offiziell ausverkauftem Haus.

Doppelter Blitzeinschlag

Während die Mannschaften in der Kabine waren, wurde die Partie aufgrund eines Blitzeinschlags in einem Radius von acht Meilen ums Stadion für 30 Minuten unterbrochen. Aufgrund eines zweiten Einschlags wenig später wurde der Counter dann erneut auf 30 Minuten hochgesetzt - was der guten Stimmung im Stadion keinen Abbruch tat. Die Fans kamen somit in den Genuss einer außerordentlich langen Halbzeitpause.

Diesmal lief der Zähler ohne weitere Einschläge runter und das Match konnte fortgesetzt werden. FCK-Trainer Dirk Schuster wechselte in der zweiten Halbzeit fast komplett durch. So richtig viele Chancen gab es in den zweiten 45 Minuten auf beiden Seiten nicht mehr, am Ende blieb es beim 2:1 für Minnesota.

Das erste Testspiel im Rahmen der USA-Reise hatten die Roten Teufel beim Louisville City FC dank eines Doppelpacks von Terrence Boyd mit 2:1 gewonnen.

Nun geht es wieder nach Hause. Am Donnerstag (29.06.) macht sich der FCK auf den Rückweg in die Pfalz.