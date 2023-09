Turnen | Länderkampf in Heidelberg Meolie Jauch glänzt am Stufenbarren und hofft auf WM-Nominierung Stand: 09.09.2023 20:28 Uhr

Meolie Jauch hat sich beim Länderkampf der Turnerinnen in Heidelberg für die WM empfohlen. In Abwesenheit der verletzten Elisabeth Seitz zeigte die 16-Jährige am Stufenbarren eine starke Leistung.

Die deutsche Turn-Nationalmannschaft stand am Samstag vor einer großen Herausforderung. Ohne die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz, die sich am Montag im Training die Achillessehne gerissen hatte, musste das Team in den Länderkampf in Heidelberg starten. Die Chance für Talente sich zu zeigen, etwa für Seitz' Teamkollegin Meolie Jauch. Die Schülerin aus Schönaich wollte sich empfehlen für die Turn-Weltmeisterschaften Anfang Oktober.

Jauch mit Bestwert am Stufenbarren

Jauch turnte wegen Rückenproblemen, die sie schon seit Monaten quälen, nur an zwei Geräten. Der Sprung abgespeckt in der Schwierigkeit, nach einer schwächeren Trainingswoche verzichtete sie auf eine halbe zusätzliche Drehung.

Ihre Teamkollegin Elisabeth Seitz war nach ihrem Achillessehnenriss am Montag schon wieder als Zuschauerin in der Halle. Nach Seitz' WM-Aus ist Meolie Jauch die beste Stufenbarrenturnerin im deutschen Team. In Heidelberg sammelte sie Argumente für ihre Nominierung für die WM. Jauch gelang eine fast fehlerfreie Übung, mit über 14 Punkten gelingt ihr ein neuer persönlicher Top-Wert. Ein starkes Argument für die WM-Nominierung, die am Wochenende noch verkündet werden soll.

Deutschland siegt klar vor Rumänien

Auch dank Jauchs starker Wertung gewann Deutschland souverän vor Rumänien und Frankreich. Ein emotionaler Sieg auch für die verletzte Elisabeth Seitz, der die Kolleginnen den Sieg widmeten.