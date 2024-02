Leichtathletik Mehrkampfschmiede: Die Trainingsgruppe "Nikki" Niklas Kaul Stand: 05.02.2024 16:57 Uhr

Die Trainingsgruppe um Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul ist gewachsen. Kaul trainiert ganz bewusst mit jungen Talenten - denn davon profitieren beide, der Champ und die Youngster.

Niklas Kaul trainiert selten allein, sondern meistens mit anderen, eher jungen Athleten. Die Trainingsgruppe um den 25-Jährigen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Mit dem berühmten Zehnkampf-Europameister, den sie hier alle nur "Nikki" nennen, zu trainieren, das ist inzwischen auch für die jungen Athleten ganz normaler Alltag.

"Durch Nikki ist der Zehnkampf oder generell Mehrkampf ziemlich groß geworden. Und ich bin auch dadurch hierher kommen. Ich war aber erst mal ein bisschen skeptisch, wie es wirklich so wird. Aber Nikki ist wirklich cool", beschreibt Jonas Holbach die Gruppe.

Der Europameister profitiert von den Talenten

Holbach selbst ist eines der größten deutschen Mehrkampftalente und deutscher Jugendmeister im Neunkampf. In der Trainingsgruppe sind aber noch weitere Toptalente zu finden, beispielsweise auch Emma, die Schwester von Niklas Kaul. Sie ist mehrfache deutsche Jugend-Meisterin im Mehrkampf und über die Hürden.

Wahrscheinlich gibt es nirgends sonst in Deutschland so viele talentierte und erfolgreiche junge Sportler in einer Trainingsgruppe, beim USC Mainz sind es insgesamt sieben Deutsche Meister. Auch wenn Niklas Kaul mitunter sein eigenes Programm macht, ist seine Anwesenheit für die Jugend ein riesiger Ansporn. Kim Schenk beschreibt es folgendermaßen: "Klar, der Druck ist da abzuliefern. Aber man fühlt sich auch gut, weil man dazugehört."

Auch Niklas Kaul profitiert vom Spirit in der Trainingsgruppe, weil seine Kollegen jung und hungrig sind und so das Training auch auf dem kalten Sportplatz bei Dunkelheit motivierend ist. Niklas Kaul, der den Fokus klar auf Olympia im Sommer legt, freut sich über Partner auf hohem Niveau, die ihn antreiben.

Die Jungen bringen die Lockerheit in die Trainingsgruppe

"Alleine im Dunkeln auf der Bahn zu stehen, macht halt eben nicht so viel Spaß. Von daher bin ich dankbar, dass ich nicht alleine rumhüpfen muss und noch ein paar andere habe, die einem vielleicht an den Tagen, an denen man selbst nicht so gut gelaunt ist, ein bisschen hochziehen", beschreibt der 25-Jährige. Für den Europameister sind seine jungen Trainingskameraden aber auch aus einem anderen Grund wichtig. Er braucht den unverbrauchten Blick, um sich selbst weiter zu entwickeln.

"Das hilft insofern, als dass ich vielleicht dadurch, dass ich das jetzt ein paar Jahre mache, manchmal einen ein bisschen festgefahrenen Blick darauf habe und das manchmal auch vielleicht zu ernst nehme in Situationen, in denen es nicht läuft", erklärt Kaul sein Problem. "Und gerade da hilft es natürlich, Jugend-Athleten zu haben, die da ein bisschen unbedarfter an die ganze Sache rangehen und einem dann auch so ein bisschen aus einer solchen Situation raushelfen."

Und so fördert und fordert sich die Trainingsgruppe "Nikki" gegenseitig. Gut möglich, dass aus dieser Gruppe schon bald jemand ähnlich erfolgreich ist wie Niklas Kaul.