Mountainbike | DM Max Brandl holt MTB-Titel in Albstadt Stand: 23.07.2023 20:45 Uhr

Auf der Mountainbike-Strecke in Albstadt wurden am Sonntag die Deutschen Meisterschaften ausgetragen. Die Titel gingen an Max Brandl und Leonie Daubermann.

Max Brandl (Lexware) hat nach dem Short Track auch das Cross-Country-Rennen bei den Deutschen Mountainbike-Meisterschaften in Albstadt gewonnen. Es war der achte Deutsche Meistertitel, den sich der 26-Jährige Freiburger disziplinübergreifend sichern konnte, der vierte im Cross Country. Für die sieben Runden brauchte er 1:20:59 Stunden und kam 1:10 Minuten vor Leon Kaiser (Bulls) und Georg Egger (Orbea-Leatt-Speed Company) ins Ziel. "Ich war heute gefühlt die ganze Zeit am Limit. Gerade die letzten beiden Runden waren die härtesten, und da konnte ich meinen Vorsprung ausbauen", meinte Brandl.

Auch Leonie Daubermann konnte sowohl das Short Track als auch das Cross-Country-Rennen für sich entscheiden. Die 23-Jährige gewann nach 1:14,5 Stunden vor Lia Schrievers und Ronja Eibl aus Albstadt, die sich jedoch deutlich mehr vorgenommen hatte: "Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht eine Mischung aus dem, dass ich grad noch im Aufbau bin. Dann ist auch die Strecke relativ unrhythmisch. Und dann halt eben, dass ich derzeit relativ schnell schwere Beine bekomme."