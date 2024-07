SWR1 Stadion Manuel Neuer glaubt an den EM-Titel Stand: 03.07.2024 13:03 Uhr

Am Freitag spielt zuerst Deutschland gegen Spanien um den Einzug ins Halbfinale. Danach Portugal gegen Frankreich. Am Samstag werden die restlichen Halbfinal-Teilnehmer ermittelt.

Freitag 18 bis 24 Uhr:

Nationaltorwart Manuel Neuer: Das DFB-Team ist reif für den Titel

Manuel Neuer glaubt fest an die Fortsetzung der EM-Reise mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem anstehenden Viertelfinale gegen Spanien. "Wir sind schon längere Zeit reif für den EM-Titel. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das letzte Puzzleteil eingesetzt wird. Wir werden alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein", sagte der Nationaltorwart am Montag im DFB-Quartier in Herzogenaurach. Vor dem Duell mit dem dreimaligen Europameister am Freitag in Stuttgart warnte Neuer allerdings auch vor den im Turnierverlauf noch unbesiegten Spaniern. "Sie wissen, wie sie sich im letzten Drittel verhalten müssen, lassen den Ball gut laufen und sind alle abschlussstark. Da gilt es, dass wir ihnen nicht zu viele Räume geben und sie nicht schießen lassen", sagte der 38-Jährige. Es sei wichtig, defensiv stabil zu stehen und die offensiven Stärken auszuspielen. "Wenn wir die in die Spur bringen, sind wir immer in der Lage, Tore zu erzielen. Das hat man in den vergangenen Spielen gesehen", sagte der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Er selbst sei nach leichten Knieproblemen zu Turnierbeginn fit und bereit für die kommenden Aufgaben. "Ich fühle mich wohl und freue mich auf jedes Spiel, das wir haben. Ich hoffe, es werden noch viele", sagte Neuer und fügte mit Blick auf die Stimmung im Land hinzu: "Wir erhoffen uns alle viel von diesem Sommer und arbeiten weiter hart daran, dass die Euphorie noch weitergetragen werden kann." SWR 1 Stadion berichtet ausführlich über dieses Spiel in Stuttgart, aber auch über das andere Viertelfinale am Freitag in Hamburg. Die Partie zwischen Portugal und Frankreich wird um 21 Uhr angepfiffen. Im Mittelpunkt dabei bei den Portugiesen Cristiano Ronaldo und bei den Franzosen Kylian Mbappé.

SWR 1 Stadion am Freitag mit den EM-Viertelfinalspielen: Spanien - Deutschland ab 18.00 Uhr in Stuttgart / Portugal - Frankreich ab 21.00 Uhr in Hamburg

Samstag 18 - 24 Uhr:

Scheitert England an der Schweiz und überrascht die Türkei erneut?

England steht im Viertelfinale und darf auf den zweiten großen Triumph nach 1966 hoffen. Die Leistungen bislang waren - auch beim 2:1 gegen die Slowakei - aber mehr als durchwachsen. Auch sehr zum Leidwesen von Englands Fußball-Ikone Gary Lineker. Lineker hat die Three Lions nach den schwachen Leistungen bei der EM deutlich kritisiert. "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die wie verlorene Seelen auftritt. Es scheint so, als ob sie nicht wüssten, was sie da machen oder wie sie als Team spielen sollten." Am Samstag geht es im Viertelfinale von Düsseldorf gegen die Schweiz, die ebenfalls noch ohne Niederlage ist und zuletzt Titelverteidiger Italien verdient mit 2:0 besiegte. Für dieses Spiel befinde man sich "deutlich" in der Rolle des Außenseiters, stellte der 63 Jahre alte Lineker klar. Die Schweiz könnte also zum Stolperstein für England werden. Zumal die Eidgenossen nicht nur im Achtelfinale eine starke EM-Vorstellung abgeliefert haben. Nach dem 2:0-Überraschungssieg gegen den Titelverteidiger aus Italien traut der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas den Eidgenossen bei der Fußball-EM sogar den ganz großen Wurf zu. "Ja, auf jeden Fall." Bei solch großen Turnieren habe man "immer schon außergewöhnliche Dinge gesehen", sagte Vargas, der sich mit der Schweiz in der vermeintlich leichteren Hälfte des Turnierbaums befindet. England gegen die Schweiz: SWR 1 Stadion schaltet am Samstag regelmäßig ins Stadion nach Düsseldorf. Aber auch das andere Viertelfinalspiel in Berlin zwischen den Niederländern und der Türkei behält SWR 1 Stadion ab 21 Uhr im Blick. Die Türkei behielt im Achtelfinale beim 2:1 überraschend die Oberhand gegen den Geheimfavoriten Österreich. Während das Team von Trainer Ralf Rangnick also die Heimreise antreten muss, darf die türkische Mannschaft gegen die Elf von Bondscoach Ronald Koeman um den Einzug ins Halbfinale spielen. Bei einem Sieg der Türkei wird es mit Sicherheit wieder endlose Autokorsos - nicht nur im Heimatland - sondern auch in Deutschland geben.

SWR 1 Stadion am Samstag mit den EM-Viertelfinalspielen: England - Schweiz ab 18 Uhr in Düsseldorf / Niederlande - Türkei ab 21 Uhr in Berlin

Moderation: Jens Wolters (Freitag) Kersten Eichhorn (Samstag)

