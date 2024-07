"Immer ein 05er" Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt tritt zurück - Niko Bungert übernimmt Stand: 30.07.2024 13:23 Uhr

Der frühere Trainer Martin Schmidt ist nicht mehr Sportdirektor in Mainz. Er führt private Gründe an. Schmidt wird den Klub aber nicht gänzlich verlassen.

Der FSV Mainz 05 stellt sich in der Führungsriege neu auf und muss künftig auf den ehemaligen Fußball-Trainer Martin Schmidt in einer verantwortlichen Position verzichten. Der 57 Jahre alte Schweizer erklärte seinen Rücktritt als Sportdirektor bei dem Bundesligisten.

Schmidt nannte private Gründe als Anlass für den Schritt und will den Rheinhessen als sportlicher Berater erhalten bleiben. "Er hat als Trainer mit dem Aufstieg unserer U23 in die 3. Liga und der Qualifikation mit den Profis für die Europa League Vereinsgeschichte geschrieben und sich mit der ihm eigenen Akribie und Leidenschaft in die für ihn damals neue Rolle des Sportdirektors hineingefunden", sagte Sport-Vorstand Christian Heidel laut Vereinsmitteilung. Neuer Sportdirektor wird der ehemalige Profi Niko Bungert. Als Technischer Direktor fungiert künftig der ehemalige DFB-Angestellte Meikel Schönweitz.

Schmidts Dank an Heidel

Schmidt, der zwischen 2010 und 2017 erst die zweite und dann die erste Mainzer Mannschaft trainierte, will den Rücktritt nicht als Abschied von seinem Herzensklub verstanden wissen. "Meine persönlichen Lebensumstände in der Schweizer Heimat haben sich aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig verändert, für mich rücken andere Prioritäten in den Vordergrund, die vermehrt meine persönliche Präsenz erfordert", sagte Schmidt, ohne Details zu nennen.

Heidel und Schmidt führten den Verein in den vergangenen Jahren. Nach der erfolgreichen Zeit unter Bo Svensson rettete der Däne Bo Henriksen den Klub in der Vorsaison vor dem Abstieg. "Explizit bedanke ich mich bei Christian Heidel, der mich persönlich und in meinem sportlichen Werdegang geprägt hat und der mich nun auch bei diesem Schritt unterstützt. Das ist mein Mainz 05, der Verein wird für mich immer eine Herzensangelegenheit bleiben. Die gemeinsamen Erlebnisse haben mein Leben geprägt", sagte Schmidt.

Neue Führungspersönlichkeiten bei den 05ern

Heidel legt Wert darauf, seinen langjährigen Funktionärskollegen nicht komplett aus dem Klub zu verabschieden. "Martin wird immer ein 05er bleiben - und wir mit ihm freundschaftlich verbunden. Er steht uns weiterhin als sportlicher Berater zur Seite und begleitet insbesondere auch den Übergang in die neuen Strukturen", sagte Heidel.

Unter ihm als Vorstand sollen künftig die beiden Direktoren Schönweitz und Bungert die sportlichen Belange sowie die Kaderplanung verantworten. "Beide sind absolute Fußball-Fachleute, die schnell in ihre neuen Aufgaben hineinwachsen werden. Beide sind Mainz 05 schon lange verbunden und stehen für unseren Weg, Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen heraus zu entwickeln", sagte Heidel. Man sei inhaltlich und personell nun noch breiter aufgestellt.

