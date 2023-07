Fußball | Bundesliga Mainz-Profi Barkok rettet zwei Kindern wohl das Leben Stand: 20.07.2023 16:13 Uhr

Aymen Barkok vom 1. FSV Mainz 05 hat zwei schwer erkrankten Kindern aus Marokko die dringend benötigten Operationen finanziert und ihnen damit wohl das Leben gerettet.

"Gesund zu sein ist ein Privileg und leider alles andere als selbstverständlich. Es war furchtbar zu hören, was die beiden in ihrem jungen Alter bislang schon alles durchmachen mussten", sagte der Mittelfeldspieler.

Barkok besucht die Kliniken in Marokko

Imrane leidet an einer komplizierten Herzkrankheit, bei Waisenkind Hasna wuchs ein Teil des Magens außerhalb des Bauches. Da die Kinder aufgrund der hohen Kosten für die Operationen nicht behandelt werden konnten, wurde ihr Zustand lebensbedrohlich. Gemeinsam mit der Hilfsorganisation BigShoe hat sich der gebürtige Frankfurter Barkok um die Durchführung der Operationen gekümmert.

Die von ihm bezahlten Eingriffe sind am Dienstag erfolgreich verlaufen. "Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass alles geklappt hat", sagte der 25 Jahre alte marokkanische Nationalspieler, der selbst vor Ort in den Kliniken in Tanger war.