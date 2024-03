SWR1 Stadion | Samstag 14 - 18 Uhr Mainz empfängt Bochum und Heidenheim Mönchengladbach Stand: 15.03.2024 14:49 Uhr

Gelingt dem abstiegsbedrohten FSV Mainz gegen Bochum die Wende und holt Aufsteiger Heidenheim gegen Bor. Mönchengladbach Punkte?

Der FSV Mainz 05 kommt auch unter Henriksen nicht von der Stelle

Das war mehr als nur eine herbe Schlappe, die Mainz da zuletzt bei den Bayern kassierte. Mit einer 1:8 Niederlage kamen die Rheinhessen aus München nach Hause. Spannend ist jetzt, wie sich die Mainzer von der Pleite erholen. Im Training jedenfalls ging es vor dem Bochum-Spiel zur Sache. Sehr zur Genugtuung von Trainer Bo Henriksen, der sich keine Sorgen darüber macht, dass sich seine Spieler verletzen und dann gegen Bochum möglicherweise ausfallen könnten. "Hey, wenn Du vor allem im Leben Angst hast, dann wirst Du niemals etwas gewinnen. Natürlich will ich nicht, dass meine Spieler sich sinnlos umhauen, aber mir ist wichtig, dass sie Charakter zeigen, Herz und Leidenschaft. Und das haben sie ... im Training gezeigt." Mainz 05 hat noch neun Spiele vor der Brust und den Relegationsplatz vor Augen. Dieses Ziel kann der Tabellensiebzehnte noch aus eigener Kraft erreichen, denn die direkte Konkurrenz, wie Darmstadt und Köln, kommt wie jetzt Bochum zum Heimspiel nach Mainz. Kurz vor Anpfiff wird der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt mit Moderator Achim Scheu ein Gespräch führen.

Aufsteiger Heidenheim will gegen Mönchengladbach weitere Punkte gegen den Abstieg sammeln

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim strebt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach einen "gewaltigen Schritt" Richtung Verbleib in der Fußball-Bundesliga an. Drei Punkte würden «uns guttun», erklärte der 50-Jährige, "der Mannschaft, dem ganzen Verein". Aus den vergangenen vier Partien holte der Aufsteiger nur einen Zähler. Es sei wichtig, vor der anstehenden Länderspielpause jetzt noch mal ein gutes Ergebnis zu erzielen, sagte Schmidt. Mit jedem Sieg könne sich sein Team in absehbarer Zeit einen «Matchball» erarbeiten. 40 Punkte seien für den Klassenverbleib in dieser Saison sicher nicht nötig. Aktuell stehen die Heidenheimer bei 28 Zählern. SWR1 Stadion spricht kurz vor Anpfiff mit Trainer des Frank Schmidt, der mit Jan Niklas Beste jetzt auch einen angehenden Nationalspieler in seinem Team hat.

Spitzenspiel in der 3. Liga: SSV Ulm bei Dynamo Dresden

Das ist wirklich kein Zufall mehr: Der Aufsteiger SSV Ulm ist neuer Tabellenführer nach einem 2:0 gegen Sandhausen.Beim Tabellendritten Dynamo Dresden kommt es zwischen beiden Klubs zum "Top-Top-Top-Spiel", wie Ulms Erfolgstrainer Thomas Wörle das Duell nennt. Wörle will immer noch keine höheren Ambitionen formulieren, wohl aber die eigene "Gefährlichkeit": "Für den Moment: wow! Wir wissen natürlich auch, was wir können. Wenn wir diese Bereitschaft an den Tag legen, diesen Teamspirit, der uns unheimlich auszeichnet, gepaart mit dem Selbstvertrauen, dass wir gerade schöpfen, dann sind wir natürlich auch gefährlich." Anstoß ist um 14.00 Uhr, SWR1 Stadion ist in Dresden live am Ball.

Moderation: Achim Scheu

Sendung am Sa., 16.3.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz

Weitere Sendungen: