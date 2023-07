Fußball | Bundesliga Mainz 05-Legende Gerhard "Bimbo" Bopp ist tot Stand: 14.07.2023 12:29 Uhr

Gerhard Bopp hat in seiner Karriere 182 Mal für Mainz 05 getroffen, ist Rekordtorschütze des Vereins. Jetzt ist Bopp mit 74 Jahren verstorben.

In Mainz war Gerhard "Bimbo" Bopp eine Legende. Zu Zeiten, als die Mainzer noch im Amateurfußball und in der zweiten Liga spielten, war Bopp schon eine große Nummer bei den 05ern. Bis heute hat kein Stürmer, der im 05-Trikot je auflief, so oft getroffen, 182 Mal, wie Gerhard Bopp, den alle immer nur "Bimbo" nannten.

Am 6. Januar 1949 wurde Bopp in Mainz geboren. Er spielte für einige Vereine rund um die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt, am liebsten und am längsten aber für den 1. FSV Mainz 05. Nur zwischen 1972 und 1975 verließ er die Heimat für einige Jahre, um für Jahn Regensburg, 1860 München und die Spielvereinigung Fürth auf Torejagd zu gehen.

Beste Zeit in Mainz

1976 kehrte er nach Mainz zurück. "Seine 05er" spielten damals in der zweiten Liga eine eher untergeordnete Rolle. Als der Verein am Ende der Saison mit großen finanziellen Problemen freiwillig in den Amateurfußball zurückkehrte, blieb Bopp, obwohl er für den Amateurfußball eigentlich viel zu gut war. Bopp wurde in der Amateurliga Südwest zweimal Torschützenkönig. Mit ihm holte Mainz 05 im Jahr 1982 auch die Amateurmeisterschaft.

Neben dem Fußball arbeitete Bopp als Autoverkäufer. Der gelernte Kfz-Mechaniker war das Aushängeschild seines Arbeitgebers, der mit dem prominenten Fußballer warb: "Kaufen Sie ihr neues Auto beim Fußballer Bopp!“ Das lockte einige Fans an und spornte zum Autokauf an.

Bopp lebte zuletzt zurückgezogen nahe Mainz

"Meinen Fußball habe ich geliebt", sagt Bopp vor einigen Jahren in einem Interview mit der Mainzer Allgemeinen Zeitung. Gerhard Bopp wohnte in Harxheim, ein paar Kilometer südlich von Mainz. Ein kleines Dorf, umgeben von Weinbergen. Dort traf man ihn täglich beim Bäcker, auf der Straße oder auch sonntags auf dem Sportplatz.

Lange Gespräche mit ihm, der so viel zu erzählen wusste, wurden in den letzten Jahren immer schwerer. Die fortschreitende Demenz machte ihm zu schaffen. Jetzt ist Gerhard Bopp gestorben. Eine Mainz 05-Legende hat sich still und leise verabschiedet. Gerhard Bopp war ein feiner Mensch. Die Fans werden ihn nicht vergessen. In den Geschichtsbüchern des Vereins wird "Bimbo" immer einen prominenten Platz einnehmen.