Fußball | Bundesliga Mainz 05 holt Mittelfeldspieler Tom Krauß von RB Leipzig Stand: 14.07.2023 14:17 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 verpflichtet Tom Krauß von RB Leipzig. Zuletzt war der Mittelfeldakteur an den FC Schalke 04 verliehen. Der U21-Nationalspieler galt als Wunschspieler der 05er.

Die Mainzer sollen sich mit Krauß bereits seit einigen Wochen einig gewesen sein. Nun haben die 05er auch mit Leipzig eine Übereinkunft getroffen. Die Ablösesumme soll bei etwa fünf Millionen Euro liegen und könnte sich durch Bonuszahlungen noch erhöhen.

"Die Gespräche mit dem Verein und insbesondere mit Bo Svensson haben mich von Mainz 05 überzeugt. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und gute Spiele machen, dafür sind hier die besten Voraussetzungen gegeben", sagt Tom Krauß in einer Vereinsmitteilung.

Martin Schmidt: Tom passt "hervorragend zum FSV"

"Tom ist ein Transfer, wie er typischer für Mainz 05 nicht sein könnte: Ein Jungnationalspieler, der sich mit unserer Philosophie identifiziert und darauf brennt, hier den nächsten Karriereschritt zu machen. Tom passt sowohl von der Art, wie er Fußball spielt, als auch von der Mentalität her hervorragend zum FSV und wird unsere Teamstruktur optimal ergänzen", so Sportdirektor Martin Schmidt in einer Vereinsmitteilung.

Der 22-jährige Krauß stand in der vergangenen Saison 32 Mal für den FC Schalke 04 auf dem Platz und erzielte dabei zwei Tore. Zuletzt war er mit U21-Auswahl des DFB bei der EM in der Vorrunde gescheitert. Bei Mainz 05 wird Krauß künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Mainz 05 mit vielen zentralen Kräften

Mit Krauß, Anton Stach, Dominik Kohr und Leandro Barreiro haben die Mainzer im zentralen Mittelfeld ein üppiges Aufgebot.

Tom Krauß kam bislang auf insgesamt 33 Einsätze in der Bundesliga - 32 für Schalke und ein Kurzeinsatz für RB Leipzig.

Der 23-jährige Barreiro hat jedoch mit einer starken Saison bei einigen Klubs Interesse geweckt. Bei einem Verkauf könnten die 05er richtig Kasse machen. Barreiros Marktwert wird laut transfermarkt.de auf 14 Millionen Euro geschätzt. Auch Stach könnte nach dem Krauß-Transfer die 05er noch verlassen.