Fußball | Benefizspiel Mainz 05 hilft an Gehirntumor erkranktem Siebenjährigen

Der 1. FSV Mainz 05 hat ein Benefizspiel in Jugenheim gegen eine Rheinhessenauswahl mit 4:0 (2:0) gewonnen.

Sommer-Neuzugang Armindo Sieb (40., Minute, 42.), Taiyu Yamasaki (63.) und Daniel Gleiber (89.) erzielten bei Regenwetter die Treffer für den Bundesligisten. Das Ergebnis war aber letztlich Nebensache, auch wenn Mainz-Trainer Bo Henriksen vor der Partie gesagt hatte: "Das ist ein wichtiges Spiel und eine wichtige Angelegenheit für uns."

Das Match in der Länderspielpause war für einen guten Zweck ausgetragen worden - nämlich um Gelder und Spenden für den an einem Gehirntumor erkrankten siebenjährigen Liam Brummer zu sammeln. Sämtliche Erlöse des Abend gingen an die Familie des erkrankten Kindes.

Mainz 05 ohne elf Nationalspieler

Mainz 05 war ohne seine elf Nationalspieler angetreten. Jonathan Burkardt weilt bei der deutschen Nationalmannschaft, Paul Nebel (U21), Nelson Weiper (U20) und Maximal Dal (U19) sind ebenfalls für Auswahlteams des DFB nominiert. Außerdem fehlten Andreas Hanche-Olsen (Norwegen), Silvan Widmer (Schweiz), Gabriel Vidovic (Kroatien U21), Philipp Mwene (Österreich), Nikolas Veratschnig (Österreich U21) sowie Jae-sung Lee und Hyun-seok Hong (beide Südkorea).

Die Rheinhessenauswahl setzte sich aus Spielern der Klubs FSG Partenheim/Jugenheim, Schott Mainz, TuS Marienborn, SV Gonsenheim und TSG Bretzenheim zusammen.

