Fußball | Bundesliga Lukas Kübler und der SC Freiburg: "Jetzt stehen wir richtig gut da" Stand: 08.01.2024 12:05 Uhr

Der SC Freiburg hat sich nach Verletzungssorgen zuletzt in der Bundesliga stabilisiert. Für Lukas Kübler ist Tabellenplatz acht mit 24 Punkten noch höher zu bewerten als die Erfolge der vergangenen Jahre.

Der Sport-Club hatte in der Vorrunde mit Verletzungssorgen zu kämpfen und erlebte die erste sportlich schwierige Phase seit Jahren. In den vergangenen Wochen steigerten sich die Breisgauer aber und haben wieder Kontakt zu den internationalen Plätzen. Für Lukas Kübler ist diese Leistung aufgrund der Probleme besonders beeindruckend.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Neustart 2024 mit Eggestein, Kübler und Adamu - DEIN SCF #101 | SWR Sport"

Kübler: "Als Mannschaft richtig gut gemacht"

"Wir hatten ein kleinen Kader. Dann sind noch wichtige Leute ausgefallen, auch über eine längere Zeit. Dann haben Leute dort gespielt, wo sie normalerweise nicht spielen", sagte der 31-Jährige zu SWR Sport. "Dafür haben wir es als Mannschaft richtig gut gemacht. Wir waren ganz eng beieinander."

In den vergangenen zweieinhalb Jahren sei vieles wie von selbst gelaufen, so Kübler. "Jetzt war es echt schwer. Und wir sind auch nicht gut reingekommen in die Saison." Deshalb zieht der Defensivspieler ein zufriedenes Fazit. "Jetzt stehen wir richtig gut da. Das ist vielleicht noch ein bisschen höher anzurechnen als die letzten Jahre, weil wir eben so viele Schwierigkeiten hatten", sagte Kübler.

Streich hofft auf Neuzugänge

Schwierigkeiten, denen Trainer Christian Streich in der Winterpause entgegen wirken möchte, am liebsten mit frischem Personal. "Ich hoffe, dass was passiert, weil es ist zu dünn, das ist klar", sagte Streich am Donnerstag am Rande einer öffentlichen Trainingseinheit.

Die Freiburger trainieren aktuell mit 18 Spielern. Drei von ihnen sind Amateurspieler aus dem Kader der U23. "Wir können kein Elf gegen Elf spielen - und das ist schon die ganze Vorrunde so."