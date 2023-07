18 Sportarten - 159 Meisterschaften Liveticker: Speerwerfer Weber deklassiert Konkurrenz Stand: 08.07.2023 18:44 Uhr

Bei den Wettkämpfen in Düsseldorf, Duisburg, Kassel und Berlin werden ab dem 6. Juli in 18 Sportarten die Deutschen Meisterschaften ausgetragen. Auch aus dem Südwesten sind zahlreiche Athletinnen und Athleten am Start. Hier finden Sie die wichtigsten Entscheidungen.

+++ Mainzer Speerwerfer Weber deklassiert Konkurrenz +++

08.07., 18:43 Uhr: Speerwerfer Julian Weber (Mainz) hat seine nationale Spitzenstellung bei den deutschen Meisterschaften in Kassel eindrucksvoll untermauert. Der Europameister verteidigte am Samstag mit 88,72 Metern erfolgreich seinen DM-Titel und sammelte auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) weiteres Selbstvertrauen. Zweiter im nur sieben Teilnehmer großen Feld wurde mit weitem Abstand Maurice Voigt (Jena/77,43 Meter) vor Casimir Matterne aus Hannover (71,68 Meter).

+++ Eine unglaubliche Reise: Elisabeth Seitz gewinnt 25. Deutschen Meistertitel +++

08-07., 17:06 Uhr: Vor 13 Jahren gewann Elisabeth Seitz ihren ersten Deutschen Meistertitel. Am Samstag in Düsseldorf gewann die Ausnahme-Turnerin aus Stuttgart zum 25. Mal Gold. Ein Erfolg, der seinesgleichen sucht.

+++ Bronze für Turner aus Schmiden und Ludwigsburg +++

08.07., 16:40 Uhr: Der 18-jährige Timo Eder hat bei den Finals 2023 den dritten Platz im Bodenturnen gesichert. Mit 13,333 Punkten beendete der Turner vom MTV Ludwigsburg den Wettkampf hinter Tom Schultze aus Cottbus (13,600) und dem Junioren-Europameister Daniel Mousichidis aus Schwalbach (13,966 Punkte).

Carlo Hörr aus Schmiden erkämpfte sich mit 13,133 Punkten an den Ringen ebenfalls den dritten Platz. Besser waren nur Alexander Kunz aus Pfuhl bei Neu-Ulm mit 13,200 Punkten und Nick Klessing aus Halle/Saale mit 13,933 Punkten.

+++ Eli Seitz holt 25. Deutschen Meistertitel +++

08.07., 15:35 Uhr: Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat sich bei den deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Düsseldorf ihren 25. nationalen Titel gesichert. Die Stuttgarterin siegte bei den Finals am Stufenbarren vor den beiden Chemnitzerinnen Sophie Scheder und Pauline Schäfer-Betz. Gleich zwei Goldmedaillen sicherte sich Daniel Mousichidis aus Schwalbach, der sich am Boden und am Pauschenpferd durchsetzte. Überraschungs-Meisterin am Boden wurde die Dresdnerin Mia Neumann.

+++ Neckardrachen überzeugen im Drachenboot +++

08.07., 14:42 Uhr: Das Team "Neckardrachen" mit Schwerpunkt in Heilbronn hat bei den Finals 2023 im Mixed-Wettbewerb den Titel gewonnen. Das Drachenboot-Team sicherte sich in Duisburg den Sieg vor den "Thunder Dragons" aus Bad Säckingen. Bei den Frauen mussten sich die Neckardrachen im Finale dem Team "Roter Drache Mülheim" geschlagen geben. Das Boot aus dem Südwesten kam 1,49 Sekunden nach dem Siegerboot ins Ziel.

+++ Aileen Kuhn aus Ludwigsburg gewinnt Silber im Hammerwurf +++

08.07., 13:51 Uhr: Bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik hat sich Aileen Kuhn vom LAZ Ludwigsburg den 2. Platz gesichert. In Kassel erreichte die Athletin des Jahrgangs 2003 eine Weite von 66,87 Meter. Besser war nur Samantha Borutta aus Frankfurt am Main, die sich mit 68,12 Metern den Titel holte.

+++ Basketball: Birdgang aus Freiburg verliert 3x3-Finale gegen Düsseldorf +++

08.07. 13:05 Uhr: In einem intensiven Finalspiel mussten sich die 3x3-Basketballerinnen der "Birdgang" aus Freiburg den Gegnerinnen aus Düsseldorf geschlagen geben. Die Rheinländerinnen, die vor heimischem Publikum in Düsseldorf ihren Titel aus dem Jahr 2022 verteidigten, setzten sich gegen Freiburg mit 16:10 durch.

+++ Rhythmische Sportgymnastik: Fellbacherin Varfolomeev fünffache Deutsche Meisterin +++

08.07., 11:36 Uhr: Kompletter Triumph für Darja Varfolomeev: Einen Tag nach ihrem ungefährdeten Sieg im Mehrkampf hat die Keulen-Weltmeisterin bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Düsseldorf auch in den vier Gerätefinals erstmals alle Goldmedaillen gewonnen. Hinter der 16 Jahre alte Schülerin aus Schmiden kam Nationalmannschafts-Kollegin Margarita Kolosov aus Potsdam bei den Finals mit dem Ball, den Keulen und dem Band auf den zweiten Platz, Vize-Meisterin mit dem Reifen wurde Melanie Dargel (Worms).

Trotz Schulstress und Fußschmerzen kam die gebürtige Russin Varfolomeev ohne große Patzer durch ihre Programme, als selbstverständlich bewertete die Band-Europameisterin ihre Siege auf nationaler Ebene dennoch nicht. "Sie bedeuten mit sehr viel. Mein großes Ziel in diesem Jahr ist aber natürlich die Weltmeisterschaft im August", sagte Varfolomeev.

+++ Stabhochspringer Zernikel mit Saisonbestleistung Zweiter +++

07.07., 18:47 Uhr: Stabhochspringer Oleg Zernikel aus Landau ist bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf auf den zweiten Platz gesprungen. Er übersprang eine Höhe von 5,52 Metern und stellte damit eine neue Saisonbestleistung auf. Auf den deutschen Meister Bo Kanda Lita Baehre fehlten Zernikel vor 3.000 begeisterten Fans jedoch 30 Zentimeter. Lita Baehre gewann den insgesamt siebten DM-Titel in seiner Karriere. Der drittplatzierte Gilian Ladwig (Schwerin) kam ebenfalls auf 5,52 Meter, hatte aber mehr Fehlversuche als Zernikel.

+++ Ungefährdeter Sieg für Weltmeisterin Varfolomeev +++

07.07., 14:20 Uhr: Keulen-Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat bei den Finals in Düsseldorf die nationale Konkurrenz in der Rhythmischen Sportgymnastik nach allen Regeln der Kunst deklassiert. Die 16-Jährige vom TSV Schmiden war im Mehrkampf mit allen vier Handgeräten die überragende Athletin und wurde vom Publikum mit Ovationen verabschiedet.

+++ Gymnastik-DM in Düsseldorf: TV Dahn holt alle Gruppen-Titel +++

07.07., 13:14 Uhr: Das Quintett des TV Dahn (Südwestpfalz) hat bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Düsseldorf auf ganzer Linie triumphiert. Einen Tag nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Mehrkampf setzte sich die Gruppe auch in den Finals mit fünf Reifen sowie mit drei Bändern und zwei Bällen durch.

+++ TV Dahn gewinnt Mehrkampf-Finale +++

06.07., 21:08 Uhr: Das rheinland-pfälzische Quintett des TV Dahn hat wieder zugeschlagen. Im Mehrkampf-Finale der Rhythmischen Sportgymnastik gewannen die Favoritinnen überlegen - aber nicht fehlerfrei.

+++ Ravensburgerin Johanna Kneer holt Titel +++

06.07.2023, 19:44 Uhr: Die Ravensburger Karateka Johanna Kneer (25) hat sich in Düsseldorf zur deutschen Meisterin aller Klassen des Kumite-Wettbewerbs gekrönt.

+++ Eli Seitz holt 24. Deutschen Meistertitel +++

06.07.2023, 17:28 Uhr: Die Stuttgarterin Elisabeth Seitz hat bei ihrem Mehrkampf-Comeback direkt den Deutschen Meistertitel gewonnen.

+++ Anjuli Knäsche verteidigt Titel im Stabhochspringen +++

06.07., 16:14 Uhr: Stabhochspringerin Anjuli Knäsche (Leinfelden-Echterdingen) hat bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die 29 Jahre alte EM-Teilnehmerin übersprang direkt am Rheinufer in Düsseldorf 4,41 m, hinter Knäsche landeten die erst 19 Jahre alte Chiara Sistermann mit persönlicher Bestleistung (4,31/Gräfelfing) und Annika Roloff (4,11/Holzminden) auf den Plätzen zwei und drei.

+++ Kim Herkle kämpft um ihren Olympia-Traum +++

06.07.2023, 14:27 Uhr: Die Schwimmerin Kim Herkle war bis vor zwei Jahren noch auf Olympia-Kurs. Viele Rückschläge zwangen sie aber zu einem Neuanfang. Bei den Finals in Berlin greift sie wieder an.

+++ Speerwerfer Vetter fällt für deutsche Meisterschaften aus +++

06.07.; 10:28 Uhr: Speerwerfer Johannes Vetter hat seinen Start bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften abgesagt. Der ehemalige Weltmeister hat weiterhin gesundheitliche Probleme.

+++ Nach zwei Jahren Verletzungs-Drama: Turnerin Emelie Petz ist zurück +++

05.07., 08:08 Uhr: Im Juli 2021 riss sich Emelie Petz die Achillessehne bei der Olympia-Vorbereitung in Japan. Im Juli 2023 ist sie zurück in der Turnhalle und steht kurz vor ihrem großen Comeback.