SWR1 Stadion am Samstag von 14 bis 18 Uhr Live von der Buga in Mannheim: Mit Meisterinnen und Weltmeistern Stand: 20.07.2023 14:09 Uhr

SWR1 Stadion kommt an diesem Samstag live aus dem SWR-Studio auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Mit dabei sind Top-Gäste aus der Welt des Sports im Südwesten. Außerdem berichten wir von der Tour de France und der Faustball-WM.

Vorletzte Etappe der Tour de France

Am Samstag wird die Tour de France 2023 entschieden. Kann der gesamtführende Däne Jonas Vingegaard seinen Titel verteidigen? Oder packt Herausforderer Tadej Pogacar aus Slowenien auf der Vogesen-Etappe von Belfort nach Le Markstein noch einmal den "Hammer" aus? Das vorletzte Teilstück der Tour wird vom Profil her jedenfalls nicht zum Sonntagsspaziergang für die Favoriten. In SWR1 Stadion sprechen wir stündlich mit unserem Radsport-Reporter vor Ort in Frankreich, ehe kurz nach 17 Uhr die Entscheidung feststeht.

Aktuelles gibt es auch vom Auftakt des deutschen Teams bei der Faustball-WM in Mannheim. Der Gastgeber und Top-Favorit spielt am Samstagnachmittag sein erstes Gruppenspiel gegen Namibia (14.00 Uhr / im SWR-Livestream).

Günter Sebert und 40 Jahre Bundesligaaufstieg des SV Waldhof

Vor 40 Jahren, im Mai 1983, gelang dem SV Waldhof mit dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ein kleines sportliches Wunder. Die "Buwe" um Trainer Klaus Schlappner waren erstklassig. Waldhof-Urgestein Günter Sebert, der damals bereits 35-jährige Libero und Kapitän der Mannschaft, führte seine Mitspieler mit den jungen Top-Talenten wie Kohler, Gaudino oder Fritz Walter vorbildlich. Am Samstag ist das "Waldhof-Denkmal" Günter Sebert, inzwischen rüstige 75, Studiogast bei SWR1 Stadion auf der Bundesgartenschau. Wir erinnern uns mit Günter Sebert, später auch Trainer in der Bundesliga und der Zweiten Liga, an die glorreiche Zeit in den 80ern, an das erste Bundesligaspiel überhaupt am 13. August 1983 und sprechen mit ihm über die fußballerische Zukunft der Mannheimer und über die aktuellen Probleme des deutschen Fußballs.

Die Marathonfrau: Fabienne Königstein, der Kugelstoßer: Yannis Fischer

Kind oder Karriere? Oder geht auch beides? Das fragen wir live im Studio die Leichtathletin Fabienne Königstein. Die deutsche Marathon-Meisterin von 2018 ist als junge Mutter im Frühjahr die beste Marathon-Zeit ihres Lebens gelaufen. Wie konnte das funktionieren? Wie bekommt Fabienne Kind UND Karriere unter einen Hut? Oder profitiert das eine vom anderen? Und was hat sie sich für die Zukunft noch vorgenommen?

Das fragen wir auch den neuen Para-Weltmeister im Kugelstoßen, Yannis Fischer aus Singen. Er gewann letzte Woche den Titel bei den Weltmeisterschaften in Paris. Kurios: Als Jugendlicher war Yannis bereits Weltmeister im Fußball, und zwar im deutschen Team der Kleinwüchsigen bei den Weltspielen in Kanada. Peilt der 21-Jährige, der inzwischen für den VfB Stuttgart startet, im kommenden Jahr gleich auch den Paralympics-Titel in Paris an? Wir freuen uns auf ihn als Gast in SWR1 Stadion auf der Bundesgartenschau.

Die Turn-Geschwister Eli Seitz und Gabriel Eichhorn

Sie haben ihren ersten gemeinsamen medialen Auftritt bei SWR1: Die Turn-Geschwister Eli Seitz und Gabriel Eichhorn. Zuletzt bei den Finals in Düsseldorf holte sich die in Mannheim geborene Rekord-Meisterin Eli ihre deutschen Meistertitel Nummer 24 und 25, der erst 17-jährige Bruder Gabriel wurde hinter Routinier Andreas Toba umjubelter Vizemeister am Reck und wurde danach von Schwester Eli herzlich gefeiert. Wir sprechen mit beiden über Geschwisterliebe und gegenseitige Unterstützung in der Turn-Karriere. Und blicken live im Buga-Studio schonmal voraus auf die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Die Fußballtrainerin: Theresa Merk vom SC Freiburg

Sie ist eine der wenigen Trainerinnen in der Fußball-Bundesliga der Frauen: Theresa Merk vom SC Freiburg. Während ihres Fußballlehrer-Lehrgangs 2019 war die 33-Jährige als Frau ganz allein unter Männern. Wir sprechen mit Theresa Merk über ihre erfolgreiche Karriere als Trainerin, über den SC Freiburg als Talentschuppen für künftige Nationalspielerinnen, über die furiose Entwicklung des Fußballs bei den Frauen und natürlich über die aktuelle WM in Australien und Neuseeland und die Erwartungen an das deutsche Team vor dem ersten Gruppenspiel am Montag gegen Marokko.

Moderation: Kersten Eichhorn